Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 000 тонн
Нарастающий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 000 т. Такие данные публикует Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Вылов лососевых на Дальнем Востоке по итогам 2026 г. прогнозируется в размере 229 000 т.
Больше всего рыбы (68,5%) выловили на Камчатке – 41 000 т. В Хабаровском крае вылов составил 11 400 т (19%), в Сахалинской области – 3800 т (6,3%), в Магаданской – 2400 т (4%). В Приморском крае поймали более 1000 т лососей (1,7%), а на Чукотке – 298 т (0,5%).
Более половины всего вылова (55%) составила горбуша – 33 000 т. Поймали примерно равное количество кеты и нерки – 13 700 и 13 000 т (22,8% и 21,7% соответственно). Чавычи добыли всего 146 т (0,2%), кижуча – 47 т (0,1%), симы – 43 т (0,1%).
Атлантические сельдь и скумбрия на российском рынке в июне подешевели на 26% и 7% вопреки мировому росту цен. Тихоокеанская сельдь подешевела на 8%. Мировые цены на эту рыбу выросли на 23,2%. В «Рыбном союзе» отметили, что российский рынок способен успешно балансировать мировые скачки цен.