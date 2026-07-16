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В России дешевеют сельдь и скумбрия

Ведомости

Атлантические сельдь и скумбрия на российском рынке в июне подешевели на 26% и 7% вопреки мировому росту цен. Об этом сообщили в «Рыбном союзе».

Тихоокеанская сельдь подешевела на 8%. В это время мировые цены на эту рыбу выросли на 23,2%. В «Рыбном союзе» отметили, что российский рынок способен успешно балансировать мировые скачки цен.

На мировом рынке за июнь подешевела семга (-12,5%), белая рыба (-2,9%), креветки (-1,8%). Подорожали пелагические виды рыбы – сельдь, скумбрия, сардины. Они за месяц прибавили 10,4%, а за год цена на них выросла на 23,3%. Тунец за месяц подорожал на 8,5%.

15 июля в «Агроэкспорте» рассказали, что за первые пять месяцев в 2026 г. (без учета данных ЕАЭС за май) Россия поставила на зарубежные рынки около 3900 т моллюсков на сумму более $19 млн. По сравнению с показателями прошлого года экспортная выручка выросла на 22%.

17 апреля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что экспорт рыбы и рыбной продукции из России в 2025 г. составил 2,1 млн т. При этом в денежном выражении экспорт увеличился на 19% до $6,1 млрд. Глава Росрыболовства уточнил, что Россия поставляет рыбную продукцию более чем в 100 стран. При этом импорт рыбной продукции в Россию в 2025 г. увеличился на 5% (718 000 т), в денежном выражении он увеличился на 21% до $3,5 млрд.

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