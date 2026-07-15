«Агроэкспорт»: выручка РФ от экспорта моллюсков выросла на 20%

17 апреля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что экспорт рыбы и рыбной продукции из России в 2025 г. составил 2,1 млн т. При этом в денежном выражении экспорт увеличился на 19% до $6,1 млрд. Глава Росрыболовства уточнил, что Россия поставляет рыбную продукцию более чем в 100 стран. При этом импорт рыбной продукции в Россию в 2025 г. увеличился на 5% (718 000 т), в денежном выражении он увеличился на 21% до $3,5 млрд.