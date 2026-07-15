«Агроэкспорт»: выручка РФ от экспорта моллюсков выросла на 20%
За первые пять месяцев в 2026 г. (без учета данных ЕАЭС за май) Россия поставила на зарубежные рынки около 3900 т моллюсков на сумму более $19 млн. По сравнению с показателями прошлого года экспортная выручка выросла на 22%, сообщил «Агроэкспорт».
Крупнейшими импортерами моллюсков из России стали: Китай (импортировал продукцию более чем на $12 млн), Южная Корея (более $3 млн ), Белоруссия (более $2 млн)¸ Тайвань (более $700 000), Казахстан (более $700 000). Наибольшую долю экспорта обеспечили мороженые гребешки, кальмары, каракатицы, а также мука тонкого и грубого помола и гранулы.
17 апреля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что экспорт рыбы и рыбной продукции из России в 2025 г. составил 2,1 млн т. При этом в денежном выражении экспорт увеличился на 19% до $6,1 млрд. Глава Росрыболовства уточнил, что Россия поставляет рыбную продукцию более чем в 100 стран. При этом импорт рыбной продукции в Россию в 2025 г. увеличился на 5% (718 000 т), в денежном выражении он увеличился на 21% до $3,5 млрд.
5 мая «Агроэкспорт» сообщил, что за январь – март 2026 г. Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов на 19% до $1,7 млрд. Среди категорий экспортируемой продукции – продажи мороженой рыбы, объем поставок которой возрос на 26% и составил $944 млн. Второй по популярности категорией стали ракообразные, чьи отгрузки на иностранные рынки увеличились почти до $570 млн. Рыбного филе экспортировано на $120 млн, рыбной муки (непищевой) – на $60 млн, сушеной и соленой рыбы – $16 млн, консервированной рыбы – $13 млн.