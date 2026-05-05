Россия увеличила выручку от экспорта рыбы на 19% в I квартале

Лидером среди импортеров российской рыбной продукции остается Китай. За I квартал отгрузки в страну выросли на 53% и составили свыше $1 млрд. Второе место заняла Южная Корея. Экспорт в республику увеличился на 5% и достиг $398 млн. В топ-5 покупателей морепродуктов и рыбы из России также попали Нидерланды ($85 млн), Белоруссия ($42 млн) и Норвегия ($23 млн).