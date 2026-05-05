Россия увеличила выручку от экспорта рыбы на 19% в I квартале
Россия за январь – март 2026 г. нарастила экспорт рыбы и морепродуктов на 19% до более $1,7 млрд. Средняя стоимость экспортируемой продукции превысила $3000 за тонну. Об этом сообщил «Агроэкспорт».
Лидером среди импортеров российской рыбной продукции остается Китай. За I квартал отгрузки в страну выросли на 53% и составили свыше $1 млрд. Второе место заняла Южная Корея. Экспорт в республику увеличился на 5% и достиг $398 млн. В топ-5 покупателей морепродуктов и рыбы из России также попали Нидерланды ($85 млн), Белоруссия ($42 млн) и Норвегия ($23 млн).
Среди категорий экспортируемой продукции драйвером роста стали продажи мороженой рыбы, объем поставок возрос на 26% и составил $944 млн. Второй по популярности категорией оказались ракообразные, чьи отгрузки на иностранные рынки увеличились почти до $570 млн (+22% г/г). Рыбного филе экспортировано на $120 млн, рыбной муки (непищевой) – на $60 млн, сушеной и соленой рыбы – $16 млн, консервированной рыбы – $13 млн.
Руководитель центра Илья Ильюшин заявил, что на нынешнем этапе перед отраслью стоит задача географической диверсификации поставок с выходом на новые рынки и развитием отгрузок в Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток.
8 апреля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что экспорт рыбы и рыбной продукции из РФ в 2025 г. увеличился на 1% до 2,1 млн т. В денежном выражении экспорт вырос на 19% и достиг $6,1 млрд.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев уточнил, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы, а объем вылова в прошлом году составил 4,7 млн т. Российская продукция поставляется более чем в 100 стран мира.