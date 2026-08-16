Россия почти вдвое увеличила объемы поставок рыбы в Евросоюз за месяц
В июне поставки рыбы из России в Евросоюз выросли в 1,7 раза, достигнув 74,9 млн евро. Это максимум с ноября 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.
Основной объем экспорта пришелся на филе и рыбное мясо – 60,6 млн евро. Это в 1,8 раза больше, чем в мае. В основном поставлялось мороженое филе минтая и трески.
В годовом исчислении объем поставок также увеличился на 22%. Крупнейшими покупателями российской рыбы среди стран Евросоюза стали Германия (42,3 млн евро), Франция (14,4 млн), Нидерланды (8,4 млн), Польша (4,4 млн) и Дания (2,6 млн).
ЕС также импортировал мороженую российскую треску на 10,8 млн евро (+7%), готовую рыбу – на 3,2 млн (рост в 2,3 раза), охлажденную камбалу и другую рыбу – на 361 000 евро (в мае было 16 000). При этом за первое полугодие европейский импорт в целом снизился на 8% до 352,2 млн евро.
3 августа Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что нарастающий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 000 т. Вылов лососевых на Дальнем Востоке по итогам 2026 г. прогнозируется в размере 229 000 т. Больше всего рыбы (68,5%) выловили на Камчатке – 41 000 т. В Хабаровском крае вылов составил 11 400 т (19%), в Сахалинской области – 3800 т (6,3%), в Магаданской – 2400 т (4%). В Приморском крае поймали более 1000 т лососей (1,7%), а на Чукотке – 298 т (0,5%).