Россия почти вдвое увеличила объемы поставок рыбы в Евросоюз за месяц

3 августа Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что нарастающий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 000 т. Вылов лососевых на Дальнем Востоке по итогам 2026 г. прогнозируется в размере 229 000 т. Больше всего рыбы (68,5%) выловили на Камчатке – 41 000 т. В Хабаровском крае вылов составил 11 400 т (19%), в Сахалинской области – 3800 т (6,3%), в Магаданской – 2400 т (4%). В Приморском крае поймали более 1000 т лососей (1,7%), а на Чукотке – 298 т (0,5%).