Потребление лососевых сожмется, платежи за рыбопромысловые участки перенесут

С начала путины 2026 г. рыбаки выловили около 90 000 т лососевых – по словам Шестакова, почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Он считает, что снижение объемов вылова скажется на рынке: предложение будет меньше, цена уже выросла по сравнению с предыдущими годами, а спрос, соответственно, сократится.