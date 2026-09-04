Потребление лососевых сожмется, платежи за рыбопромысловые участки перенесут

Потребление лососевых сожмется, платежи за рыбопромысловые участки перенесутО чем говорил глава Росрыболовства на Восточном экономическом форуме
Вылов лососевых в России в 2026 г. может упасть примерно в 3 раза, до 100 000 – 110 000 т, и такое снижение уже отражается на рынке – цены выше, чем в предыдущие года. На этом фоне будет сокращаться и потребление, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Росрыболовства Илья Шестаков.
С начала путины 2026 г. рыбаки выловили около 90 000 т лососевых – по словам Шестакова, почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Он считает, что снижение объемов вылова скажется на рынке: предложение будет меньше, цена уже выросла по сравнению с предыдущими годами, а спрос, соответственно, сократится.
Несмотря на то, что путина в этом году «была совсем неудачная», ограничивать экспорт лососевых видов рыб или красной икры ведомство не планирует. Не рассматривается и наращивание импорта. Рынок российских лососевых ограничен несколькими странами – США, Японией и в меньшей степени Канадой. Но и в этих странах, по словам Шестакова, также наблюдается снижение добычи.
Для поддержки предприятий обсуждается перенос части платежей за предоставленные рыбопромысловые участки. До первой выплаты по перезаключенным договорам пользования рыболовными участками осталось менее месяца, поэтому такая мера должна снизить финансовую нагрузку на рыбаков после неудачной путины.
Глава Росрыболовства уточнил, что в текущем году предполагается оставить один платеж. Остальные, которые должны были быть внесены в конце 2026 г. и начале – середине 2027 г., предлагается перенести на окончание путины 2027 г. – сентябрь или октябрь.
Отдельно он прокомментировал возможность продления запрета на вылов воблы на Каспии. Пока он остается, но благодаря хорошему нересту этой рыбы есть вероятность отмены. Для окончательного решения надо дождаться оценок ученых.
Рыба не ждет, флот строится
Еще одной проблемой отрасли глава ведомства назвал длительность изменения правил рыболовства. Сейчас даже согласованные с бизнесом и учеными изменения невозможно принять быстрее, чем за шесть месяцев, а иногда процедура занимает целый год. В результате отрасль не успевает воспользоваться возможностями промысла, а «рыба не ждет». Поэтому Росрыболовство совместно с Минэкономразвития обсуждает возможность ее упрощения, сообщил Шестаков в ходе выступления на форуме.
Одновременно отрасль продолжает обновлять производственную базу. По словам Шестакова, сейчас в рамках программы инвестиционных квот (она рассчитана до 2028 г.) планируется достроить еще 64 судна и уже запущено 30 перерабатывающих предприятий. В результате доля рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью выросла примерно с 10 до 35%, что отражается и на финансовых показателях отрасли.