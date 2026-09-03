На Камчатке хотят запустить производство рыбной продукции для детского питания

Он подчеркнул, что сегодня Россия находится в четверке крупнейших рыбодобывающих стран мира, но по потреблению продукта на человека не входит даже в первую десятку. В 2025 г. этот показатель в стране составил 22 кг. Для сравнения: в Японии потребление рыбы и морепродуктов на человека оценили в 68 кг, во Франции – в 62 кг, а в Южной Корее – в 58 кг, отметил Алтабаев. Население недоедает ресурс, который государство добывает в избытке, поэтому детей нужно приучать ко вкусу рыбы с ранних лет, добавил замглавы Минвостокразвития.