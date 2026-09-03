На Камчатке хотят запустить производство рыбной продукции для детского питания

На Камчатке хотят запустить производство рыбной продукции для детского питанияЕе часто заменяют курицей из-за предпочтений школьников и желания сэкономить, говорят эксперты
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать на Дальнем Востоке биотехнологический кластер и прибрежное производство детского питания из свежевыловленной рыбы. С такой инициативой она выступила на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Предложение депутата поддержал замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев. По его словам, пилотным регионом для реализации проекта может стать Камчатский край. Депутат Яровая избрана от него в Госдуму.
Запуск производства Алтабаев предложил организовать с использованием механизма офсетных контрактов – долгосрочных соглашений между государством и инвестором. При заключении такого договора компания обязуется построить или модернизировать производство в регионе, а государство – гарантировать закупки. Такой подход позволит сформировать спрос на продукцию со стороны школ и детских садов и инвесторы смогут возводить перерабатывающие заводы с пониманием горизонта сбыта, объяснил Алтабаев.
Он подчеркнул, что сегодня Россия находится в четверке крупнейших рыбодобывающих стран мира, но по потреблению продукта на человека не входит даже в первую десятку. В 2025 г. этот показатель в стране составил 22 кг. Для сравнения: в Японии потребление рыбы и морепродуктов на человека оценили в 68 кг, во Франции – в 62 кг, а в Южной Корее – в 58 кг, отметил Алтабаев. Население недоедает ресурс, который государство добывает в избытке, поэтому детей нужно приучать ко вкусу рыбы с ранних лет, добавил замглавы Минвостокразвития.
Яровая уточнила, что производство высококачественных полуфабрикатов из экологически чистой рыбы, выловленной у берегов Камчатки, позволит обеспечить безопасной продукцией школьные столовые по всей стране. Руководитель Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов, в свою очередь, призвал законодательно запретить замену рыбы на другие продукты в школьном меню. По его словам, сейчас вместо рыбы детям нередко предлагают «искусственно выращенное сырье» – курицу.
Питание ребенка при этом должно быть высокобелковым – обеспечить такой рацион можно в том числе за счет морепродуктов, сказала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова на сессии ВЭФа. В рыбе мало соединительной ткани, поэтому переваривается она заметно легче мяса, уточнила гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Татьяна Нечитайло. Содержатся в ней и другие полезные вещества: омега-3 морского происхождения, йод, витамин D, селен и витамин B12.
Сейчас производство детского питания из рыбы в стране не развито в связи с низким интересом и жесткими требованиями со стороны ритейла, объяснил «Ведомостям» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Офсетные контракты, в свою очередь, позволили бы бизнесу грамотно рассчитать весь инвестцикл проекта и перейти к запуску на менее рискованных условиях.
Вице-президент АНО «Институт отраслевого питания» Сергей Маслов, в свою очередь, считает, что офсетные контракты не сработают, пока не будет обеспечено обязательное соблюдение норм потребления рыбы в детских учреждениях и соответствие поставляемой продукции требованиям детского питания.
Сейчас потребление рыбы в школьных столовых составляет лишь 40% от установленной нормы, сказал Маслов со ссылкой на собственные расчеты института. Это означает, что в учреждениях соцсферы потребляется примерно 90 000–120 000 т рыбы при общей потребности более чем в 230 000 т. Отказ от рыбной продукции, по словам эксперта, часто объясняют пищевыми предпочтениями детей, но не меньшее значение имеет и экономия средств – например, курица в закупках обходится минимум в полтора раза дешевле.
Дальний Восток обеспечивает до 75% российского вылова, но основная доля уходит на экспорт в виде мороженого сырья, подчеркнул директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По данным Росрыболовства, с начала 2026 г. только из Приморья и с Сахалина на экспорт было оформлено 630 000 т рыбопродукции, основными покупателями которой стали Китай и Южная Корея. Внутренний рынок же получает либо менее ценные виды, либо продукцию глубокой переработки по импортным ценам, сказал эксперт.
С июля 2025 г. по июль 2026 г. цены на внешних рынках сбыта российской рыбы значительно возросли: треска подорожала на 44% до $10,37 за 1 кг, минтай также на 44% до $2,21 за 1 кг, отметила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова Анастасия Прикладова. Сопоставимый рост наблюдался и на внутреннем рынке, но уровень оптовых цен отличается: тихоокеанская треска стоит порядка 580 руб./кг, минтай – 200 руб./кг.
Таким образом, треску сегодня выгоднее экспортировать, а минтай – реализовывать внутри страны, отметила Прикладова. Для переориентации части улова трески на производство полуфабрикатов для детского питания нужны дополнительные стимулы: налоговые льготы, включая отсрочку уплаты платежей, увеличенный размер квоты на вылов рыбы и заключение долгосрочных контрактов с плавающей ценой для защиты интересов всех сторон.
«Ведомости» направили запросы в Росрыболовство и правительство Камчатского края с просьбой оценить инициативу по созданию прибрежного производства детского питания.