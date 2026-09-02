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Глава Росрыболовства: россияне недоедают около 5 кг рыбы в год

Инна Шульгина

Россияне потребляют 23–23,5 кг рыбы в год на человека при целевом ориентире в 28 кг. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на сессии ВЭФ «Место силы: как локальные бренды повышают спрос на рыбную продукцию».

По его словам, для решения проблемы разработана дорожная карта.

«Мы создали АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции", которая уже активно начала работать и развивает именно те направления, которые мы считаем необходимыми и важными», – рассказал Шестаков.

20 августа «Ведомости» писали со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурс», что оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке за год выросла на 46%, достигнув 460 руб/кг. Рост цен зафиксирован на фоне сокращения предложения в условиях снижения объемов промысла лососевых. На начало августа 2026 г. горбуша стала самым быстро дорожающим видом среди основных лососевых в регионе добычи. За год кета выросла в цене на 17,8% – до 530 руб./кг, а нерка подорожала на 3,7% – до 850 руб./кг. С начала путины в июне цена горбуши на Дальнем Востоке выросла еще на 19,5%.

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