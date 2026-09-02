Глава Росрыболовства: россияне недоедают около 5 кг рыбы в год

20 августа «Ведомости» писали со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурс», что оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке за год выросла на 46%, достигнув 460 руб/кг. Рост цен зафиксирован на фоне сокращения предложения в условиях снижения объемов промысла лососевых. На начало августа 2026 г. горбуша стала самым быстро дорожающим видом среди основных лососевых в регионе добычи. За год кета выросла в цене на 17,8% – до 530 руб./кг, а нерка подорожала на 3,7% – до 850 руб./кг. С начала путины в июне цена горбуши на Дальнем Востоке выросла еще на 19,5%.