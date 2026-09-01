На Сахалине запустят новые мощности по переработке морепродуктов

На Сахалине запустят новые мощности по переработке морепродуктовКомплекс под управлением ДРУК сосредоточится на первом этапе на красной рыбе
«Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК) и входящая в ее состав «Приморская рыболовная компания» (ПРК) восстанавливают работу комплекса по переработке морепродуктов в городе Невельске на острове Сахалин, сообщил «Ведомостям» на полях ВЭФа официальный представитель ДРУК.
Мощность комплекса составит около 50–60 т в сутки. Предприятие будет перерабатывать лососевые. В восстановление комплекса планируется вложить более 250 млн руб.
Решение о запуске вернет в работу простаивавшие производственные активы. Для работы в сезон (с сентября по октябрь) сформирована команда примерно из 80 человек, в составе которой около 60 обработчиков рыбы. Одним из приоритетных направлений является сотрудничество с «Главрыбводом».
АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» – государственная компания, созданная в мае 2024 г. для управления активами в рыбной отрасли, которые перешли в собственность государства. Она объединяет 85 организаций, 51 судно, шесть морских терминалов, 46 марикультурных участков и 58 участков прибрежного рыболовства. Возобновление работы комплекса в Невельске – один из проектов ДРУК по развитию собственной производственной инфраструктуры и рыбопереработки на Дальнем Востоке.