На Сахалине запустят новые мощности по переработке морепродуктов

АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» – государственная компания, созданная в мае 2024 г. для управления активами в рыбной отрасли, которые перешли в собственность государства. Она объединяет 85 организаций, 51 судно, шесть морских терминалов, 46 марикультурных участков и 58 участков прибрежного рыболовства. Возобновление работы комплекса в Невельске – один из проектов ДРУК по развитию собственной производственной инфраструктуры и рыбопереработки на Дальнем Востоке.