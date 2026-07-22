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Вылов кильки отстает от прошлого года

Снижение добычи на Каспии пока сглаживает успешная путина на Балтике, говорят эксперты
Елена Орехова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские рыбаки с начала года по 13 июля сократили добычу кильки на 15,3% г/г до 48 900 т, следует из данных Росрыболовства и ВАРПЭ, уточнившей цифры по Азово-Черноморскому бассейну (в сводках ведомства они не раскрываются, агентство также не предоставило их в ответ на запрос «Ведомостей»). Основной вклад в снижение общего показателя, согласно статистике Росрыболовства, внес Волжско-Каспийский бассейн, где вылов упал на 37,8% из-за обмеления и штормовой погоды (доля 28,6% в общем объеме добычи против 39% год назад – расчет с учетом данных ВАРПЭ). Выпадающие объемы могут частично компенсироваться за счет запасов мороженой продукции и увеличения поставок из Балтийского бассейна, где в 2026 г. промысел складывается более успешно, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.

К 13 июля, по данным Росрыболовства, доля кильки, выловленной в Западном бассейне, выросла до 68,3% от общей добычи, год назад – составляла чуть меньше половины. Лов балтийской кильки ведется почти круглый год, самый активный сезон – с октября по март-апрель. Она считается наиболее подходящей для производства копченых шпрот, напоминает генеральный директор Agro and Food Communications Илья Березнюк.

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