Вылов кильки отстает от прошлого года

Российские рыбаки с начала года по 13 июля сократили добычу кильки на 15,3% г/г до 48 900 т, следует из данных Росрыболовства и ВАРПЭ, уточнившей цифры по Азово-Черноморскому бассейну (в сводках ведомства они не раскрываются, агентство также не предоставило их в ответ на запрос «Ведомостей»). Основной вклад в снижение общего показателя, согласно статистике Росрыболовства, внес Волжско-Каспийский бассейн, где вылов упал на 37,8% из-за обмеления и штормовой погоды (доля 28,6% в общем объеме добычи против 39% год назад – расчет с учетом данных ВАРПЭ). Выпадающие объемы могут частично компенсироваться за счет запасов мороженой продукции и увеличения поставок из Балтийского бассейна, где в 2026 г. промысел складывается более успешно, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.