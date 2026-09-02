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ВАРПЭ видит сложности для платежей за рыболовные участки

Для финансового состояния предприятий отрасли лососевая путина складывается неудачно
Елена Орехова
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Неудачная лососевая путина может привести к риску задержки или неуплаты отдельными рыбаками первого платежа за перезаключение договора пользования рыболовным участком, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума глава ВАРПЭ Герман Зверев.

Согласно данным ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по состоянию на 31 августа 2026 г., вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России составил 89 629 т, почти на 60% ниже, чем за тот же период в 2025 г. 

В том числе вылов горбуши составил 41 503 т, на 69,3% ниже в сравнении с 2024 г. (уловы сравниваются по четным и нечетным годам).

При нынешних объемах вылова, особенно у западного побережья Камчатки, где путина провальная, – подобные случаи отмечались в начале 1970-х, в 1972, 1973 и 1981 гг., – у многих предприятий может не хватить средств для первого платежа, опасается Зверев.

Кампания по единовременному перезаключению договоров пользования рыболовными участками стартовала 1 сентября 2025 г. В конце декабря кабмин разрешил отстрочить до 1 октября 2026 г. первый платеж (25% суммы) для договоров, заключенных с 1 января по 1 июня 2026 г. Таким образом, до первой выплаты осталось менее месяца, заметил глава ВАРПЭ, оценив ее объем для всех пользователей лососевыми участками примерно в 40 млрд руб.

Сейчас объем добычи тихоокеанских лососей существенно отстает от прогнозов ВНИРО. По состоянию на 31 августа общий вылов лососевых был ниже прогноза на 60,5%, горбуши – на 61,2%.

По словам Зверева, два года назад ВАРПЭ уже обращало внимание регулятора на расхождение прогноза и реального вылова. Сейчас проблема «перезрела», а отрасли нужны пояснения ученых.

Но для потребителя ситуация не изменится: объем добычи рыб лососевых пород и объем производимой из них красной икры исключают даже гипотетическую возможность ее нехватки, добавил он.

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