ВАРПЭ видит сложности для платежей за рыболовные участки

Кампания по единовременному перезаключению договоров пользования рыболовными участками стартовала 1 сентября 2025 г. В конце декабря кабмин разрешил отстрочить до 1 октября 2026 г. первый платеж (25% суммы) для договоров, заключенных с 1 января по 1 июня 2026 г. Таким образом, до первой выплаты осталось менее месяца, заметил глава ВАРПЭ, оценив ее объем для всех пользователей лососевыми участками примерно в 40 млрд руб.