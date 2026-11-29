Новак: Россия нарастит импорт топлива за счет ближнего и дальнего зарубежьяДефицит на рынке есть, но он пока не ощущается
Россия планирует увеличить поставки топлива на внутренний рынок за счет импорта и дополнительного производства. Об этом журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства», – сказал он.
Новак добавил, что дефицит на топливном рынке есть, но он пока не ощущается.
26 ноября в результате атаки украинских беспилотников на НПЗ «Славянск эко» в Краснодарском крае произошел пожар и разлив нефти. Были повреждены установка атмосферной дистилляции нефти, резервуары для ее хранения и трубопроводы, а также разрушены емкости для хранения темных нефтепродуктов.
25 ноября Новак сообщил, что в России идет интенсивная работа над усилением защиты НПЗ. По его словам, Минобороны и предприятия работают над обеспечением пассивной и активной защиты нефтеперерабатывающих объектов, а также над их оперативным восстановлением в случае выхода из эксплуатации.