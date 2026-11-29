25 ноября Новак сообщил, что в России идет интенсивная работа над усилением защиты НПЗ. По его словам, Минобороны и предприятия работают над обеспечением пассивной и активной защиты нефтеперерабатывающих объектов, а также над их оперативным восстановлением в случае выхода из эксплуатации.