Новак рассказал об интенсивной работе по усилению защиты НПЗ
В России идет интенсивная работа над усилением защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, российские предприятия совместно с Министерством обороны работают над обеспечением пассивной и активной защиты нефтеперерабатывающих объектов, а также их оперативным восстановлением в случае выхода из эксплуатации.
«К сожалению, отдельные прилеты бывают, не без этого. Но идет быстрое восстановление», – отметил вице-премьер.
25 ноября Новак также заявил, что ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за проведения ремонтных работ на НПЗ. По его словам, российские власти предпринимают все возможные меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что стабильность внутреннего топливного рынка удалось сохранить. «Наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса», – сказал он. При этом президент отметил, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.