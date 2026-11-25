25 ноября Новак также заявил, что ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за проведения ремонтных работ на НПЗ. По его словам, российские власти предпринимают все возможные меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья.