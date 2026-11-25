24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg взял на себя ответственность за атаку. В тот же день министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что Осло ведет диалог с Киевом после атаки на судно в Финском заливе и призывает Украину действовать в рамках международного права. 25 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что республика не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для нанесения ударов по России.