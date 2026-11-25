Песков указал на парадокс из-за атак Украины на Балтике
Украина, расширяя географию военных действий на Балтике, ставит под угрозу безопасность других государств, в том числе тех, которые оказывают ей финансовую и военную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».
По его словам, такая ситуация выглядит парадоксально. Песков также отметил, что действия Киева вызывают обеспокоенность у стран, снабжающих Украину деньгами, амуницией и боеприпасами.
21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на российский сухогруз «Спарта II», следовавший в Калининград через Финский залив. Никто из членов экипажа не пострадал. 24 ноября аварийно-спасательное судно «Мурман» Морспасслужбы отбуксировало сухогруз из Финского залива на якорную стоянку в порту Санкт-Петербурга. На следующий день открытое горение на сухогрузе ликвидировали.
24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg взял на себя ответственность за атаку. В тот же день министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что Осло ведет диалог с Киевом после атаки на судно в Финском заливе и призывает Украину действовать в рамках международного права. 25 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что республика не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для нанесения ударов по России.