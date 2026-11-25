Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией
Москва заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Тбилиси и положительно оценивает заявления грузинской стороны о необходимости контактов с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров обратил внимание на недавнее заявление главы МИД Грузии о том, что не стоит бояться контактов с российской стороной.
«Я считаю, что это прагматичный подход, который учитывает интересы и грузинского народа, и наших отношений с Грузией», – сказал министр (цитата по ТАСС).
22 ноября замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва и Тбилиси договорились проводить прямые переговоры в новом формате на регулярной основе. По данным национальной службы статистики Грузии, за январь – октябрь 2026 г. товарооборот между странами вырос на 12,1% в годовом выражении до $2,4 млрд.
19 ноября Галузин встретился в Минске со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгием Зурабашвили. По итогам переговоров стороны достигли ряда практических договоренностей, содержание которых российский МИД не раскрыл.
В августе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил восстановление полноценных дипломатических отношений с Москвой, пока Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии.