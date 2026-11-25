22 ноября замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва и Тбилиси договорились проводить прямые переговоры в новом формате на регулярной основе. По данным национальной службы статистики Грузии, за январь – октябрь 2026 г. товарооборот между странами вырос на 12,1% в годовом выражении до $2,4 млрд.