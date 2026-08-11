Премьер Грузии назвал условие для восстановления дипотношений с Россией
Грузия не планирует восстанавливать полноценные дипломатические отношения с Россией, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.
По его словам, Тбилиси при этом ставит целью мирное урегулирование конфликта с Москвой и считает такое решение одним из приоритетов своей внешней политики.
В заявлении МИД России, которое было приурочено к 18-й годовщине событий августа 2008 г., говорилось, что западные власти, Киев и грузинские радикальные политические силы пытаются втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе. Россия призывает участников Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), запущенных в октябре 2008 г., сосредоточиться на обеспечении безопасности Абхазии и Южной Осетии. В Москве ожидают скорейшего подписания соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, а также запуска делимитации и демаркации границ. Эти меры, как подчеркивается, стали бы гарантией от повторения событий 2008 г. на фоне попыток Запада, киевского режима и грузинских радикалов втянуть Грузию в новые конфликты.
8 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры России с бывшим президентом Франции Николя Саркози по урегулированию грузино-осетинского конфликта в 2008 г. были сложными, но позволили добиться результата. Он рассказал, что в 2008 г. Саркози прилетел в Москву, где стороны провели переговоры, в ходе которых договорились о завершении конфликта на условиях РФ в интересах пострадавших республик. По словам Медведева, который тогда был президентом России, Франция сыграла конструктивную роль в процессе урегулирования грузино-осетинского конфликта.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).