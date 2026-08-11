В заявлении МИД России, которое было приурочено к 18-й годовщине событий августа 2008 г., говорилось, что западные власти, Киев и грузинские радикальные политические силы пытаются втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе. Россия призывает участников Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), запущенных в октябре 2008 г., сосредоточиться на обеспечении безопасности Абхазии и Южной Осетии. В Москве ожидают скорейшего подписания соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, а также запуска делимитации и демаркации границ. Эти меры, как подчеркивается, стали бы гарантией от повторения событий 2008 г. на фоне попыток Запада, киевского режима и грузинских радикалов втянуть Грузию в новые конфликты.