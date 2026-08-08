МИД России: Тбилиси пытаются втянуть в новые авантюры на Южном Кавказе
Западные власти, киевский режим и грузинские радикальные политические силы пытаются втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, которое было приурочено к 18-й годовщине событий августа 2008 г.
Россия призывает участников Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), запущенных в октябре 2008 г., сосредоточиться на обеспечении безопасности Абхазии и Южной Осетии. В Москве ожидают скорейшего подписания соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, а также запуска делимитации и демаркации границ. Эти меры, как подчеркивается, стали бы гарантией от повторения событий 2008 г. на фоне попыток Запада, киевского режима и грузинских радикалов втянуть Грузию в новые конфликты.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).
Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Медведев заявил, что у России не было другого выбора.
В 2024 г. генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе признал, что Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что правящая партия хочет достичь этого «миром, а не войной».
На сегодняшний день независимость двух республик признают лишь четыре государства – члена ООН: Россия, Сирия, Венесуэла и Никарагуа. В июле Республика Наоэро (бывшая Науру) отозвала свое признание независимости и разорвала дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией.