Такие пироги: что связывает Россию и Южную Осетию

В 1925 г. активисты из Северной Осетии потребовали официально объединить земли, но руководители СССР (в том числе Иосиф Сталин и Анастас Микоян) отказали, опасаясь, что на фоне перекройки карты поднимутся непредсказуемые национальные движения на Кавказе и юге России. Постепенно в Северной Осетии приняли такой ответ: в записке, подготовленной информотделом ОГПУ в 1928-м, говорилось, что северяне стремились на юг из-за малоземелья и нового рынка для товаров, а эти проблемы отчасти решила индустриализация республики (примерно в эти годы в ней возвели Гизельдонстрой, Бесланский комбинат и ряд других мелких заводов).