В Южной Осетии назвали неуместными разговоры о возвращении в состав Грузии
Южная Осетия считает неуместными любые разговоры о вхождении республики в состав Грузии, заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе может стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе, говорится в комментарии МИД Южной Осетии.
В Цхинвале 26 мая высказались о заявлениях Кобахидзе, который в День независимости Грузии допустил, что республика через несколько лет должна вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и к этому же сроку присоединиться к Евросоюзу. Стремление «жить в единой и сильной Грузии к 2030 г. вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами» он назвал «грузинской мечтой».
«Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т. н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия – государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившее за свою свободу огромную цену», – заявили в МИД Южной Осетии.
Там подчеркнули, что народ республики решил строить свою суверенную государственность и укреплять дружеские отношения и интеграционные связи с РФ, этот выбор не подлежит пересмотру. Россию в министерстве назвали «единственным реальным гарантом мира и безопасности Южной Осетии». Грузия же, где в октябре пройдут парламентские выборы, находится в глубоком политическом кризисе, говорится в заявлении.
«Это весьма серьезные факторы, и неспособность грузинского руководства справиться с ними не только ставит под вопрос озвученные Кобахидзе сроки исполнения «европейской мечты», но и может стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе», – добавили в ведомстве.
Южная Осетия объявила о своей независимости от Грузии в 1992 г., Россия признала ее независимость, как и независимость Абхазии, в 2008 г. после пятидневной войны с Тбилиси. В Южной Осетии в 1992 г. впервые прошел референдум о вхождении в состав России, эту идею поддержало 99,89% проголосовавших. В 2022 г. тогда действующий президент накануне выборов анонсировал референдум, в Москве восприняли это без энтузиазма и выигравший выборы Алан Гаглоев отменил голосование.