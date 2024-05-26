В Южной Осетии назвали неуместными разговоры о возвращении в состав Грузии

Южная Осетия объявила о своей независимости от Грузии в 1992 г., Россия признала ее независимость, как и независимость Абхазии, в 2008 г. после пятидневной войны с Тбилиси. В Южной Осетии в 1992 г. впервые прошел референдум о вхождении в состав России, эту идею поддержало 99,89% проголосовавших. В 2022 г. тогда действующий президент накануне выборов анонсировал референдум, в Москве восприняли это без энтузиазма и выигравший выборы Алан Гаглоев отменил голосование.