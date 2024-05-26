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В Южной Осетии назвали неуместными разговоры о возвращении в состав Грузии

Ведомости

Южная Осетия считает неуместными любые разговоры о вхождении республики в состав Грузии, заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе может стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе, говорится в комментарии МИД Южной Осетии.

В Цхинвале 26 мая высказались о заявлениях Кобахидзе, который в День независимости Грузии допустил, что республика через несколько лет должна вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и к этому же сроку присоединиться к Евросоюзу. Стремление «жить в единой и сильной Грузии к 2030 г. вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами» он назвал «грузинской мечтой».

«Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т. н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия – государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившее за свою свободу огромную цену», – заявили в МИД Южной Осетии.

Там подчеркнули, что народ республики решил строить свою суверенную государственность и укреплять дружеские отношения и интеграционные связи с РФ, этот выбор не подлежит пересмотру. Россию в министерстве назвали «единственным реальным гарантом мира и безопасности Южной Осетии». Грузия же, где в октябре пройдут парламентские выборы, находится в глубоком политическом кризисе, говорится в заявлении.

«Это весьма серьезные факторы, и неспособность грузинского руководства справиться с ними не только ставит под вопрос озвученные Кобахидзе сроки исполнения «европейской мечты», но и может стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе», – добавили в ведомстве.

Южная Осетия объявила о своей независимости от Грузии в 1992 г., Россия признала ее независимость, как и независимость Абхазии, в 2008 г. после пятидневной войны с Тбилиси. В Южной Осетии в 1992 г. впервые прошел референдум о вхождении в состав России, эту идею поддержало 99,89% проголосовавших. В 2022 г. тогда действующий президент накануне выборов анонсировал референдум, в Москве восприняли это без энтузиазма и выигравший выборы Алан Гаглоев отменил голосование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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