Китай импортировал из России свинины и субпродуктов на $176 млн
С января по сентябрь Китай импортировал из России почти 79 000 т свинины и пищевых субпродуктов на $176 млн. Такие данные привел Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Объем закупок год к году вырос на 64% в натуральном выражении и на 36% – в стоимостном. Большую долю поставок занимают замороженные пищевые субпродукты свиней – $94 млн. Лопатки, окорока и отруба из них вышли на $4 млн. В структуре российских поставок $77 млн пришлось на прочую замороженную свинину.
Россия занимает пятое место в списке крупнейших стран-экспортеров свинины в Китай. На первом месте находится Испания, у которой Поднебесная закупила мяса на $670 млн. Затем идут США – на $448 млн, Бразилия – на $231 млн и Дания – на $225 млн.
23 октября в «Агроэкспорте» сообщили, что Россия экспортировала в Китай почти 9 млн т продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму около $7,8 млрд с начала 2026 г. до середины октября. Экспортная выручка уже превысила показатель за весь 2025 г. и достигла исторического максимума.
Предыдущий рекорд был установлен в 2025 г., когда стоимость поставок российской сельхозпродукции в КНР составила около $7,7 млрд. Таким образом, экспортная выручка за неполный 2026 г. уже превысила прошлогодний результат примерно на $100 млн.