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Выручка от агроэкспорта России в Китай достигла около $7,8 млрд

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия экспортировала в Китай почти 9 млн т продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму около $7,8 млрд с начала 2026 г. до середины октября. Экспортная выручка уже превысила показатель за весь 2025 г. и достигла исторического максимума, сообщили в Федеральном центре «Агроэксперт».

Предыдущий рекорд был установлен в 2025 г., когда стоимость поставок российской сельхозпродукции в КНР составила около $7,7 млрд. Таким образом, экспортная выручка за неполный 2026 г. уже превысила прошлогодний результат примерно на $100 млн.

Наибольшую выручку обеспечили поставки мороженой рыбы. В пятерку основных экспортных товаров в денежном выражении также вошли рапсовое масло, ракообразные, соевые бобы и зернобобовые культуры.

21 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем за девять месяцев 2026 г. увеличился более чем на треть в годовом выражении. Стороны продолжают расширять сотрудничество в сельском хозяйстве и других отраслях.

28 сентября президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев рассказал, что Китай, Япония, Южная Корея и ЕС обеспечивают более 80% российского рыбного экспорта. В первом полугодии поставки на эти рынки выросли на 33% в денежном выражении, до $3,72 млрд.

21 июля Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил об увеличении поставок российского рапсового масла в Китай на 31% в натуральном выражении за первое полугодие, до 855 000 т. Экспортная выручка выросла на 44% до $985 млн.

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