Выручка от агроэкспорта России в Китай достигла около $7,8 млрд

Россия экспортировала в Китай почти 9 млн т продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму около $7,8 млрд с начала 2026 г. до середины октября. Экспортная выручка уже превысила показатель за весь 2025 г. и достигла исторического максимума, сообщили в Федеральном центре «Агроэксперт».