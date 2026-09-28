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Главная / Бизнес /

Российские рыбаки обсуждают с властями идею экспортных кооперативов

Президент ВАРПЭ рассказал об идее создания «крабового ОПЕК»
Елена Орехова
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Россия наращивает экспорт рыбной продукции и по итогам 2026 г. может увеличить его на 5–6% в годовом выражении до $6,4–6,5 млрд. В будущем дополнительные возможности для роста выручки от рыбного экспорта может дать создание экспортных объединений. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Более 80% российского рыбного экспорта приходится на четыре направления – Китай, Японию, Южную Корею и Евросоюз. В первом полугодии 2026 г. на эти рынки Россия поставила более 1 млн т рыбопродукции (+10% год к году) на максимальные за пять лет $3,72 млрд (+33% год к году). По мнению Зверева, будущий рост может обеспечиваться не только увеличением физических объемов, но и более выгодной структурой поставок.

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