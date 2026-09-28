Российские рыбаки обсуждают с властями идею экспортных кооперативов

Более 80% российского рыбного экспорта приходится на четыре направления – Китай, Японию, Южную Корею и Евросоюз. В первом полугодии 2026 г. на эти рынки Россия поставила более 1 млн т рыбопродукции (+10% год к году) на максимальные за пять лет $3,72 млрд (+33% год к году). По мнению Зверева, будущий рост может обеспечиваться не только увеличением физических объемов, но и более выгодной структурой поставок.