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Россия на треть увеличила поставки рапсового масла в Китай

Ведомости

Россия увеличила экспорт рапсового масла в Китай на 31% в натуральном выражении в январе – июне 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г., сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Объем поставок составил 855 000 т. В денежном выражении экспорт товара в Китай также вырос на 44%, до $985 млн. Представители «Агроэкспорта» подчеркнули, что Россия стала лидером среди стран-экспортеров рапсового масла в Китай. В пятерку наиболее активных поставщиков вошли Объединенные Арабские Эмираты ($147 млн), Белоруссия ($113 млн), Казахстан (более $24 млн) и Австралия (свыше $20 млн).

В первом полугодии 2026 г. Китай импортировал более 1,2 млн т указанного продукта. В стоимостном выражении объем поставок составил $1,3 млрд.

2 июля Минсельхоз РФ сообщил, что Россия по итогам первых пяти месяцев 2026 г. увеличила производство растительных масел, а экспорт масложировой продукции вырос на 22% и достиг $4,9 млрд. Ведомство отметило, что основной экспортной позицией остается подсолнечное масло. Его поставки показали прирост на 23% до $2,7 млрд. Производство рапсового масла выросло на 17,6%.

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