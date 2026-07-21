Россия на треть увеличила поставки рапсового масла в Китай

Объем поставок составил 855 000 т. В денежном выражении экспорт товара в Китай также вырос на 44%, до $985 млн. Представители «Агроэкспорта» подчеркнули, что Россия стала лидером среди стран-экспортеров рапсового масла в Китай. В пятерку наиболее активных поставщиков вошли Объединенные Арабские Эмираты ($147 млн), Белоруссия ($113 млн), Казахстан (более $24 млн) и Австралия (свыше $20 млн).