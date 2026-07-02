Экспорт российской масложировой продукции вырос на 22% с начала года
Россия по итогам января – мая 2026 г. увеличила производство растительных масел, а экспорт масложировой продукции вырос на 22% и достиг $4,9 млрд. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.
Как уточнили в ведомстве, за первые пять месяцев года производство растительных масел выросло на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составило 4,7 млн тонн. Основной экспортной позицией остается подсолнечное масло. Его поставки показали прирост на 23% до $2,7 млрд.
Наиболее высокие темпы роста производства продемонстрировало соевое масло, выпуск которого увеличился на 19,4%. Производство рапсового масла выросло на 17,6%, подсолнечного – на 9,4%. Крупнейшими производителями отрасли остаются Воронежская область, Краснодарский край и Ростовская область, на долю которых приходится около четверти общероссийского объема.
В министерстве подчеркнули, что увеличение переработки и высокий уровень самообеспеченности растительным маслом позволяют расширять экспортные поставки.
29 июня в Минсельхозе сообщили, что российские аграрии собрали 1,24 млн т зерна нового урожая, уборочные работы проведены на площади 279 700 га. Средняя урожайность составляет 44,5 ц/га, что в полтора раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года.
22 июня «Ведомости» писали, что эксперты не видели оснований для интервенций на рынке зерна в 2026 г., отмечая, что в федеральном интервенционном фонде находится около 3,7 млн т зерна. 19 июня стало известно, что урожай зерна в сезоне 2026/27, вероятно, останется на уровне 144 млн т, а экспортный потенциал достигнет 62 млн т.