Экспорт российской масложировой продукции вырос на 22% с начала года

22 июня «Ведомости» писали, что эксперты не видели оснований для интервенций на рынке зерна в 2026 г., отмечая, что в федеральном интервенционном фонде находится около 3,7 млн т зерна. 19 июня стало известно, что урожай зерна в сезоне 2026/27, вероятно, останется на уровне 144 млн т, а экспортный потенциал достигнет 62 млн т.