Эксперты не видят оснований для интервенций на рынке зерна в 2026 году

Партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина считает, что интервенционный фонд должен перестать быть «пылесосом для излишков» и стать рыночным инструментом, синхронизированным с экспортной политикой. В частности, она предлагает уйти от физического накопления зерна: государство может не забирать его на элеватор, а оставлять у агрария до момента, пока цена не вырастет, оформляя для этого залоговые складские свидетельства. Корягина также считает полезным учитывать при формировании цен региональную специфику и логистические расходы, так как единая цена закупки снижает эффективность механизма для удаленных регионов. Помимо этого в фонд можно было бы направлять средства, полученные от экспортной пошлины, чтобы выкупать на них зерно по фиксированной цене для гуманитарных миссий.