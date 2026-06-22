Эксперты не видят оснований для интервенций на рынке зерна в 2026 году

Эксперты не видят оснований для интервенций на рынке зерна в 2026 годуКонъюнктура диктует необходимость новых подходов к работе фонда для большей эффективности, считают они
Последний раз зерно из федерального интервенционного фонда продавалось почти год назад. Сейчас в нем находится около 3,7 млн т зерна, но оснований для новых закупок или активного использования его запасов в 2026 г. опрошенные «Ведомостями» эксперты и представители отраслевых ассоциаций не видят. Фонд, действующий с 2001 г., по-прежнему рассматривается как резервный инструмент на случай кризисных ситуаций, но его механизм нуждается в корректировке для более гибкого применения, считают эксперты.
В рамках закупочных интервенций государство выкупает зерно у аграриев в периоды перепроизводства, поддерживая цены, а в ходе товарных интервенций продает запасы для сдерживания роста цен на продукцию. В 2022 г. Минсельхоз поручил сформировать в фонде к 2024 г. неснижаемый запас зерна в объеме 3 млн т.
На 17 июня там находилось около 3,7 млн т зерна, в том числе 3,6 млн т пшеницы, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Объема в 3,7 млн т достаточно для обеспечения потребностей мукомольной и хлебопекарной отраслей, считают в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий.
Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ), оператором выступает АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК). Закупочные торги в последний раз проводились в первой половине 2024 г., товарные торги, т. е. по продаже зерна из фонда, – с августа 2024 г. по июнь 2025 г. Основной объем пришелся на пшеницу 3-го и 4-го классов. По данным НТБ, поставщиками выступили 206 компаний, покупателями – 33 предприятия. С января 2024 г. по июнь 2025 г. в фонд было закуплено 815 500 т зерна, продано – 373 000 т.
Возможность возобновления закупочных или товарных интервенций в 2026 г. будет зависеть от ценовой ситуации и складывающихся экономических условий, сообщили в Минсельхозе. При ожидаемом высоком урожае, снижении внутренних цен и больших переходящих запасах ни пополнять фонд, ни агрессивно распродавать его оснований сейчас нет, говорит гендиректор Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько делает схожие прогнозы: «Вряд ли будут закупки [зерна в фонд], вряд ли будут и продажи». Аналитики ИКАРа ожидают, что в новом сезоне будет собрано около 142 млн т зерна, в том числе 91,5 млн т пшеницы (здесь и далее – без учета новых регионов). Экспортный потенциал сезона 2026/27 они оценивают в 69,2 млн т по всему зерну и 47,5 млн т по пшенице. Оценки по урожаю генерального директора компании «Прозерно» Владимира Петриченко чуть ниже: 137,4 млн т зерна, включая 89,3 млн т пшеницы.
По его мнению, урожай зерна ненамного меньше прошлогоднего и сохраняющиеся геополитические риски не дадут ценам на него упасть до уровня закупочных интервенций. Еще два фактора, которые закрывают вопрос о проведении закупок зерна в фонд, – непростая ситуация с бюджетом и ослабление рубля, добавляет эксперт.
Интервенции теоретически возможны, но в отдельных регионах, считает зампредседателя совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. Например, если в субъект по какой-то причине не доехало зерно или когда предприятию выгоднее продать его в фонд, чем везти в другое место, пояснил он.
Минсельхоз уже утвердил ценовые ориентиры для интервенций на предстоящий сезон. Однако рыночные цены на 30–60% выше интервенционных, поэтому фермеру выгоднее продать зерно на свободном рынке, чем сдавать в госфонд, констатирует Испирян на основании анализа рыночных цен на зерно на юге и в центре России, который провела ассоциация. Расходы на его содержание он считает умеренными: согласно приказу Минсельхоза, предельная стоимость хранения зерна в фонде на 2025–2027 гг. установлена в размере 134 руб./т в месяц.
По мнению воронежского фермера Никиты Токмакова, действующий механизм в большей степени доступен средним и крупным компаниям, тогда как небольшим хозяйствам мешают сложности с логистикой и аккредитацией. Он считает, что рынку необходимы дополнительные инструменты поддержки, в том числе развитие спотовой биржевой торговли зерном с понятным доступом для аграриев через институт брокеров и ускорением расчетов за поставки. Однако успешность этих инициатив будет зависеть от результатов внедрения с 1 сентября механизма электронной транспортной накладной.
Партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина считает, что интервенционный фонд должен перестать быть «пылесосом для излишков» и стать рыночным инструментом, синхронизированным с экспортной политикой. В частности, она предлагает уйти от физического накопления зерна: государство может не забирать его на элеватор, а оставлять у агрария до момента, пока цена не вырастет, оформляя для этого залоговые складские свидетельства. Корягина также считает полезным учитывать при формировании цен региональную специфику и логистические расходы, так как единая цена закупки снижает эффективность механизма для удаленных регионов. Помимо этого в фонд можно было бы направлять средства, полученные от экспортной пошлины, чтобы выкупать на них зерно по фиксированной цене для гуманитарных миссий.
ОЗК, как государственный агент интервенционного фонда, не видит необходимости в кардинальном изменении механизма, сообщили в компании. Тем не менее его нужно постоянно адаптировать к меняющимся реалиям и современным информационным технологиям.
В Минсельхозе тоже считают, что вносить изменения в механизм государственных интервенций сейчас не надо. Действующая система позволяет эффективно использовать фонд для стабилизации рынка и обеспечения продбезопасности, пояснил представитель пресс-службы министерства. В качестве примеров успешной работы фонда Березнюк привел засуху 2010 г., когда продажи зерна остановили рост цен, и пандемию 2020 г., когда товарные интервенции поддержали мукомолов.