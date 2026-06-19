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Главная / Инвестиции /

Чего ждать от урожая зерна в России в новом сезоне

Он может остаться на сопоставимом с прошлогодним уровне, зато вырастет экспортный потенциал
Артем Кульша
Елена Орехова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Урожай зерна (пшеница, кукуруза, ячмень) в России в сезоне 2026/27, вероятно, останется на сопоставимом с прошлогодним уровне – 144 млн т, а экспортный потенциал достигнет 62 млн т (+3,3% г/г), позволив ей остаться в топ-3 стран по торговле зерном и лидером по торговле пшеницей. Об этом старший аналитик «Эйлера» по потребительскому сектору и электронной коммерции Николай Ковалев пишет в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Он закладывает повышение экспортных цен на российское зерно на 10% г/г до $256/т, а основной рост ожидает во второй половине нового сезона.

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