Экспорт кукурузы из РФ вырос в 1,6 раза на прибавке урожая и расширении квоты

Главными импортерами российской кукурузы остаются Иран и Турция. По данным «Русагротранса», на Иран пришлось около 2,5 млн т поставок против 1,75 млн т сезоном ранее, на Турцию – 0,93 млн т против 0,44 млн т. На третьем месте – Китай, закупивший 0,43 млн т (0,21 млн т годом ранее).