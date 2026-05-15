Экспорт кукурузы из РФ вырос в 1,6 раза на прибавке урожая и расширении квоты

Экспорт кукурузы из РФ вырос в 1,6 раза на прибавке урожая и расширении квотыКлючевыми покупателями стали Иран и Турция, последняя увеличила закупки после снятия ограничений на импорт
Экспорт российской кукурузы с июля 2025 г. по апрель 2026 г., по предварительным данным, достиг 4,6 млн т, что почти в 1,6 раза больше аналогичного периода прошлого сезона 2024–2025 гг. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель аналитического центра крупнейшего оператора перевозок аграрных грузов «Русагротранс». Центр дает оценку общих экспортных поставок всеми видами транспорта.
Главными импортерами российской кукурузы остаются Иран и Турция. По данным «Русагротранса», на Иран пришлось около 2,5 млн т поставок против 1,75 млн т сезоном ранее, на Турцию – 0,93 млн т против 0,44 млн т. На третьем месте – Китай, закупивший 0,43 млн т (0,21 млн т годом ранее).
