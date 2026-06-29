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Главная / Бизнес /

Российские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Ведомости

Российские аграрии собрали 1,24 млн т зерна нового урожая, уборочные работы проведены на площади 279 700 га, сообщили в Минсельхозе. Средняя урожайность составляет 44,5 ц/га, что в полтора раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

«Несмотря на сохраняющееся влияние погодных факторов в отдельных регионах, уборочная кампания проходит в штатном режиме. По мере созревания культур темпы работ будут увеличиваться», – отметили в министерстве.

Полученный урожай позволит обеспечить внутренние потребности страны, сохранить стабильность продовольственного рынка и высокий экспортный потенциал российского зерна, подчеркнули в Минсельхозе.

22 июня «Ведомости» писали, что эксперты не видели оснований для интервенций на рынке зерна в 2026 г., отмечая, что в федеральном интервенционном фонде находится около 3,7 млн т зерна. 19 июня стало известно, что урожай зерна в сезоне 2026/27, вероятно, останется на уровне 144 млн т, а экспортный потенциал достигнет 62 млн т.

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