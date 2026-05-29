Россия почти на четверть увеличила экспорт продукции АПК с начала года

В 2025 г. экспорт отечественных агротехнологий увеличился примерно на треть и превысил $16 млрд, отметила Лут. Прежде всего речь идет о минеральных удобрениях, по поставкам которых Россия сохраняет лидерство в мире. В прошлом году их экспорт вырос на 30%. На четверть также увеличились поставки средств защиты растений. Все более востребованы на мировом рынке российские семена, генетический материал, племенной скот и вакцины. В качестве еще одного перспективного сегмента Лут назвала высокотехнологичную продукцию: метианин, лизин, модифицированные крахмалы, белки и другие продукты, поставки которых за прошлый год выросли практически на четверть.