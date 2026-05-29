Россия почти на четверть увеличила экспорт продукции АПК с начала года
С начала года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) увеличился на 22,5% и сейчас составляет $16 млрд. Об этом министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.
В 2025 г. экспорт отечественных агротехнологий увеличился примерно на треть и превысил $16 млрд, отметила Лут. Прежде всего речь идет о минеральных удобрениях, по поставкам которых Россия сохраняет лидерство в мире. В прошлом году их экспорт вырос на 30%. На четверть также увеличились поставки средств защиты растений. Все более востребованы на мировом рынке российские семена, генетический материал, племенной скот и вакцины. В качестве еще одного перспективного сегмента Лут назвала высокотехнологичную продукцию: метианин, лизин, модифицированные крахмалы, белки и другие продукты, поставки которых за прошлый год выросли практически на четверть.
17 апреля «Агроэкспорт» сообщал, что экспорт российской аграрной продукции по итогам 2025 г. составил $41,6 млрд. Поставки осуществлялись в 170 стран. Топ-10 регионов обеспечили 62,6% общероссийского экспорта в денежном выражении. В пятерке лидеров по экспорту – Москва, Ростовская и Московская области, а также Краснодарский и Приморский края. 13 апреля «Ведомости» со ссылкой на «Агроэкспорт» писали, что экспорт агропромышленной продукции России в Китай в I квартале 2026 г. достиг 2,7 млн т в натуральном выражении и $2,4 млрд в денежном.