Экспорт продукции АПК России составил $41,6 млрд в 2025 году
Экспорт российской аграрной продукции по итогам 2025 г. составил $41,6 млрд. Поставки осуществлялись в 170 стран. Об этом сообщил «Агроэкспорт».
Топ-10 регионов обеспечили 62,6% общероссийского экспорта в денежном выражении. В пятерку лидеров по экспорту вошли Москва, Ростовская и Московская области, а также Краснодарский и Приморский края.
По данным центра, выросло число субъектов России, которые активно вовлечены во внешнеэкономическую деятельность. В 2018 г. в стране насчитывалось 22 региона, экспорт которых превышал $200 млн, а в прошлом году эту отметку преодолели 37 регионов.
По приросту экспорта продукции АПК в абсолютном выражении за 2021–2025 гг. лидируют Москва, Московская и Курская области. Наибольшие среднегодовые темпы роста зафиксированы в Ингушетии, Коми, Карачаево-Черкесии, Удмуртии и Забайкальском крае.
13 апреля «Ведомости» со ссылкой на «Агроэкспорт» писали, что экспорт агропромышленной продукции России в Китай в I квартале 2026 г. достиг 2,7 млн т в натуральном выражении и $2,4 млрд в денежном.
Руководитель центра Илья Ильюшин заявил, что это рекордные показатели для января-марта за все время наблюдений как в весе, так и в валюте. Например, они на 29 и 43% превышают результаты такого же периода предыдущего года. По данным «Агроэкспорта», доля КНР в общем объеме экспорта российской сельхозпродукции в прошлом году составила 18,5%.