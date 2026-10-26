Как зарубежные СМИ оценили победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

Испанская El País считает, что победа Лулы укрепляет позиции левых сил в Латинской Америке после серии поражений на региональных выборах. В редакционной статье издание характеризует бразильского лидера как одного из наиболее заметных сторонников многосторонней дипломатии и противовеса односторонней политике Вашингтона. Газета напоминает, что Лула поддерживает отношения не только с США, но и с Китаем, который остается крупнейшим торговым партнером Бразилии. При этом его контакты с президентом России Владимиром Путиным и позиция по конфликту на Украине вызывают разногласия с европейскими партнерами.