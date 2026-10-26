Как зарубежные СМИ оценили победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

Как зарубежные СМИ оценили победу Лулы да Силвы на выборах в БразилииЭто повлияет на отношения с США и экономику страны
- О победе Лулы и историческом реванше
- О непризнании результатов выборов
- О последствиях победы для Трампа и Латинской Америки
- О состоянии экономики и реакции финансовых рынков
- О политическом будущем Бразилии и работе парламента
- О защите Амазонии и экологической политике
Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва переизбран на четвертый срок по итогам второго тура выборов 25 октября. После обработки 100% протоколов он получил 51,79% голосов, или 64,26 млн, следует из данных Высшего избирательного суда страны. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, набрал 48,21%, заручившись поддержкой 59,83 млн избирателей. При этом Болсонару отказался признать поражение и заявил о намерении добиваться аннулирования результатов голосования.
Зарубежные СМИ называют победу Лулы историческим политическим возвращением и обращают внимание на ее значение для Латинской Америки. Среди главных тем – противостояние с президентом США Дональдом Трампом, экономические вызовы, усиление правых в бразильском парламенте и споры вокруг процедуры голосования.
Как итоги президентских выборов в Бразилии оценила зарубежная пресса – в материале «Ведомостей».
О победе Лулы и причинах его успеха
The Guardian называет переизбрание Лулы беспрецедентным политическим возвращением. В начале октября действующий президент уступил Болсонару в первом туре, набрав 45,16% против 47,03%. Однако за три недели его сторонники сумели мобилизовать избирателей и переломить ход кампании. Как отмечает газета, впервые с восстановления демократии в Бразилии в 1980-х годах кандидат, занявший второе место в первом туре, смог победить во втором. В Сан-Паулу результат вызвал массовые празднования сторонников президента. Победа также стала очередным этапом политической карьеры Лулы, которая началась с профсоюзного движения в конце 1970-х годов.
The Washington Post связывает успех действующего президента с изменением избирательной стратегии после неожиданного поражения в первом туре. Вместо перечисления достижений правительства Лула сосредоточился на новых социальных обещаниях, в том числе помощи семьям с долгами и расширении денежных выплат. Его команда активизировала работу в социальных сетях и уделила особое внимание женщинам, среди которых сохранялись значительные сомнения в выборе кандидата. Газета отмечает, что показатели занятости в Бразилии улучшились, однако недовольство стоимостью жизни продолжало влиять на электоральные настроения.
El País считает результат подтверждением политической устойчивости Лулы, которому 27 октября исполнится 81 год. Газета обращает внимание на увеличение социальных пособий Bolsa Família на 15%, меры по борьбе с закредитованностью населения и обещания расширить поддержку женщин. При этом издание предупреждает, что президенту предстоит управлять глубоко разделенным обществом, а традиционные политические достижения Партии трудящихся уже не обеспечивают ей прежнего уровня поддержки.
О непризнании результатов выборов
Reuters обращает внимание на отказ Флавиу Болсонару признать поражение. Сенатор потребовал аннулирования итогов выборов, сославшись на решение Верховного суда продлить голосование на два часа из-за проблем с общественным транспортом и неблагоприятных погодных условий. По оценке собеседников агентства, добиться отмены результатов будет сложно, поскольку разрыв между кандидатами превысил 4 млн голосов. Кроме того, штаб самого Болсонару также обращался с просьбой продлить время голосования из-за сильных дождей в южных регионах страны.
Al Jazeera выделяет спор вокруг работы избирательных участков как один из главных эпизодов выборов. Решение суда было принято незадолго до первоначального окончания голосования и вызвало путаницу на некоторых участках. Издание отмечает, что конфликт вокруг процедуры голосования может стать основанием для дальнейших судебных разбирательств, хотя избирательные органы объявили результаты действительными.
AFP также подчеркивает отказ Болсонару признать итоги выборов. Агентство проводит параллели с политическим кризисом после выборов 2022 г., когда его отец Жаир Болсонару проиграл Луле. Впоследствии бывший президент был осужден за попытку государственного переворота. По оценке AFP, новое противостояние создает риск усиления напряженности между сторонниками двух крупнейших политических лагерей Бразилии.
О последствиях победы для Трампа и Латинской Америки
Euronews рассматривает победу Лулы как отклонение от тенденции последних выборов в Латинской Америке, где успеха добивались правые политики, ориентированные на сотрудничество с Трампом. Издание отмечает, что результат позволит Бразилии сохранить более самостоятельную позицию в отношениях с Вашингтоном. При этом американская администрация ранее использовала повышение торговых пошлин как инструмент давления на бразильское руководство.
The Washington Post также расценивает переизбрание Лулы как осложнение планов Трампа по формированию в регионе блока идеологически близких правительств. Газета отмечает, что бразильский президент сделал защиту национального суверенитета одной из центральных тем кампании и критиковал вмешательство США во внутренние дела других государств.
Испанская El País считает, что победа Лулы укрепляет позиции левых сил в Латинской Америке после серии поражений на региональных выборах. В редакционной статье издание характеризует бразильского лидера как одного из наиболее заметных сторонников многосторонней дипломатии и противовеса односторонней политике Вашингтона. Газета напоминает, что Лула поддерживает отношения не только с США, но и с Китаем, который остается крупнейшим торговым партнером Бразилии. При этом его контакты с президентом России Владимиром Путиным и позиция по конфликту на Украине вызывают разногласия с европейскими партнерами.
Axios отмечает, что внешнеполитический выбор был связан и с экономическими интересами страны. В ходе кампании Лула обвинял Трампа в попытках повлиять на результаты выборов и получить контроль над бразильскими природными ресурсами. Издание напоминает, что США увеличили пошлины на ряд товаров из Бразилии, а Болсонару выступал за сближение с американской администрацией.
О состоянии экономики и реакции финансовых рынков
Reuters прогнозирует напряженную реакцию финансовых рынков на переизбрание Лулы. После победы Болсонару в первом туре бразильский фондовый рынок вырос почти на 7%, а национальная валюта укрепилась примерно на 5% по отношению к доллару. Инвесторы ожидали, что смена правительства приведет к более жесткой бюджетной политике. Однако после объявления победы Лулы ноябрьские фьючерсы на реал в ходе азиатских торгов снижались на 10%, а торгующийся в Токио биржевой фонд, связанный с бразильским рынком акций, потерял около 15%.
The Wall Street Journal также обращает внимание на негативную первоначальную реакцию инвесторов. По оценке газеты, неожиданное переизбрание президента может спровоцировать распродажу бразильских активов и усилить давление на национальную валюту. Участники рынка связывали возможную победу правых с сокращением государственных расходов и укреплением бюджетной дисциплины.
Financial Times считает, что четвертый президентский срок станет для Лулы одним из наиболее сложных. Издание указывает на высокий государственный долг, бюджетный дефицит и дорогие кредиты, ограничивающие возможности экономического роста. Дополнительным фактором давления станут предвыборные социальные обязательства. В то же время газета отмечает, что Лула неоднократно демонстрировал способность искать компромисс между левыми политическими принципами и прагматичной экономической политикой.
О политическом будущем Бразилии и работе парламента
Associated Press считает, что одним из главных препятствий для нового правительства станет усиление правых партий в национальном конгрессе. По итогам парламентских выборов Либеральная партия Болсонару получила дополнительно 23 места в нижней палате и почти удвоила свое представительство в сенате. При этом Партия трудящихся Лулы сохранила примерно прежнее количество мандатов. Правые и центристские депутаты могут сформировать большинство, способное влиять на законодательные инициативы и изменения в работе государственных институтов.
Агентство отмечает, что среди приоритетов сторонников Болсонару – ограничение полномочий Верховного суда, ужесточение уголовного законодательства, сокращение государственных расходов и изменение экологических норм. Часть парламентариев выступает за смягчение регулирования добывающих отраслей и расширение хозяйственной деятельности в Амазонии. В результате реализация предвыборной программы Лулы может потребовать сложных переговоров с оппозицией.
El País обращает внимание на более долгосрочную проблему бразильских левых. По оценке издания, значительная часть нижнего среднего класса уже не воспринимает традиционные социальные программы Партии трудящихся как достаточный ответ на экономические трудности. Избиратели ожидают возможностей для предпринимательства, роста доходов и улучшения качества жизни. Газета отмечает, что политическое движение Лулы по-прежнему во многом зависит от личной популярности президента и пока не определилось с преемником.
О защите Амазонии и экологической политике
The Guardian рассматривает победу Лулы как возможность продолжить политику защиты Амазонии и коренных народов. Газета обращает внимание на сокращение обезлесения при действующем президенте более чем на 70% и меры против нелегальной добычи полезных ископаемых. При этом журналисты отмечают, что экономические и экологические интересы не всегда совпадают, а правительство вынуждено учитывать требования аграрного и промышленного секторов.
Axios подчеркивает противоречивость экологического курса Лулы. С одной стороны, он добился сокращения вырубки лесов и восстановления природоохранного регулирования. С другой – поддерживает расширение нефтедобычи, вызывающее критику экологических организаций. Издание отмечает, что дальнейшая политика Бразилии будет иметь международное значение, поскольку на ее территории находится значительная часть тропических лесов Амазонии.