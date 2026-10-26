На 10 депутатов Госдумы приходится 65% доходов всего созыва

Второе место занял Григорий Аникеев, многолетний парламентарий и совладелец ряда предприятий. Его доход составил 2,43 млрд руб. Он был избран по Суздальскому одномандатному округу Владимирской области. Третьим стал Михаил Богатов, представляющий Калмыцкий округ, с доходом 2,14 млрд руб. В отличие от Симановского и Аникеева, он впервые получил мандат депутата Госдумы. Ранее Богатов работал в региональном законодательном собрании и занимался бизнесом. Согласно декларации, ему принадлежит самый крупный автопарк среди парламентариев – 157 транспортных средств.