На 10 депутатов Госдумы приходится 65% доходов всего созыва
10 депутатов Госдумы с наибольшими доходами обеспечили 65% совокупной суммы, указанной в декларациях парламентариев. Об этом свидетельствуют подсчеты «Ведомостей».
Лидером по доходам стал Леонид Симановский, бывший председатель совета директоров «Новатэка», избранный в Госдуму по партийным спискам. Он задекларировал 5,96 млрд руб. – около четверти общего объема доходов депутатов.
Второе место занял Григорий Аникеев, многолетний парламентарий и совладелец ряда предприятий. Его доход составил 2,43 млрд руб. Он был избран по Суздальскому одномандатному округу Владимирской области. Третьим стал Михаил Богатов, представляющий Калмыцкий округ, с доходом 2,14 млрд руб. В отличие от Симановского и Аникеева, он впервые получил мандат депутата Госдумы. Ранее Богатов работал в региональном законодательном собрании и занимался бизнесом. Согласно декларации, ему принадлежит самый крупный автопарк среди парламентариев – 157 транспортных средств.
Общий объем средств на банковских счетах депутатов на момент подачи деклараций достиг 44,4 млрд руб. Из этой суммы 17,5 млрд руб. приходилось на Симановского, 5,1 млрд – на бывшего министра транспорта Виталия Савельева, еще 4,5 млрд руб. – на Геннадия Букаева, впервые избравшегося в Госдуму.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Итоговая явка в этом году составила 59,32%. Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму достигла 90,88%. «Единая Россия» набрала 57,96%, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, «Справедливая Россия» – 5,1%.