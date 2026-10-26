Подсчеты «Ведомостей»: доходы и недвижимость депутатов в цифрах и графиках

Подсчеты «Ведомостей»: доходы и недвижимость депутатов в цифрах и графикахВ 2025 году парламентарии нового созыва задекларировали почти 25 млрд рублей и 805 га земли
В 2027 г. на деятельность Госдумы из федерально бюджета планируется потратить 16,6 млрд руб. – почти на 1 млрд руб. меньше, чем в нынешнем году. Больше половины этой суммы (11,2 млрд руб.) уйдет на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов. При этом сами парламентарии свежеизбранного IX созыва, по подсчетам «Ведомостей», в 2025 г. задекларировали 24,9 млрд руб. доходов.
Для расчетов были проанализированы декларации, опубликованные летом на сайтах ЦИК России (для депутатов, прошедших по партийным спискам) и региональных избиркомов (для одномандатников). Помимо доходов в них указаны банковские остатки, недвижимость, транспорт, ценные бумаги и другое имущество. Не удалось учесть семерых одномандатников – шесть единороссов и одного самовыдвиженца: их декларации на момент подготовки материала либо не были доступны, либо опубликованы некорректно.