Подсчеты «Ведомостей»: доходы и недвижимость депутатов в цифрах и графиках

В 2027 г. на деятельность Госдумы из федерально бюджета планируется потратить 16,6 млрд руб. – почти на 1 млрд руб. меньше, чем в нынешнем году. Больше половины этой суммы (11,2 млрд руб.) уйдет на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов. При этом сами парламентарии свежеизбранного IX созыва, по подсчетам «Ведомостей», в 2025 г. задекларировали 24,9 млрд руб. доходов.