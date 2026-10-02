Во сколько бюджету обойдется содержание правительства и парламента

Во сколько бюджету обойдется содержание правительства и парламентаРасходы на деятельность Госдумы и Совета Федерации в 2027 году незначительно сократятся
Бюджетные ассигнования на деятельность Государственной думы в 2027 г. составят 16,6 млрд руб., что почти на 1 млрд руб. меньше, чем в нынешнем. Совету Федерации (СФ) планируется выделить 8,58 млрд руб. (на 31,1 млн руб. меньше, чем в 2026 г.). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Финансирование обеих палат Федерального собрания обойдется в следующем году в 25,18 млрд руб.
В 2028 г. расходы на содержание Госдумы должны вырасти до 17,1 млрд руб., в 2029 г. – до 17,7 млрд руб. Как и в предыдущие годы, основная часть бюджетных средств (более двух третей) будет направляться на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов. В 2027 г. на эти цели заложено 11,2 млрд руб., в 2028 г. – 11,6 млрд руб., в 2029 г. – 12,1 млрд руб. На закупки товаров, работ и услуг для нижней палаты парламента в 2027 г. предусмотрено 2,61 млрд руб., в 2028 и 2029 гг. – по 2,59 млрд руб. Около 2,2 млрд руб. ежегодно планируется направлять на межбюджетные трансферты, около 600 млн руб. – на субсидии бюджетным, автономным учреждениям, аналогичные средства заложены на субсидии некоммерческим организациям (НКО), за исключением госучреждений и госкорпораций.
Бюджетные расходы на деятельность СФ в 2028 г. должны вырасти до 8,9 млрд руб., в 2029 г. – до 9,2 млрд руб. Почти 75% средств будет направлено на выплаты персоналу, включая сенаторов. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности верхней палаты парламента оценена в 0,9 млрд руб. ежегодно, межбюджетные трансферты – в 0,7–0,8 млрд руб. На субсидии бюджетным, автономным учреждениям и другим НКО предусмотрено до 0,6 млрд руб. ежегодно, сопоставимые средства заложены в проекте бюджета на субсидии НКО, за исключением госучреждений и госкомпаний.
Уменьшение расходов на деятельность парламента отчасти может быть связано с сокращениями в думском аппарате, говорит политолог, автор Telegram-канала «Эксперт по Госдуме» Павел Склянчук. По его словам, был расформирован отдел, который раньше занимался приемом ежегодных деклараций о доходах депутатов, в связи с тем, что их мониторинг перевели в автоматизированную систему. «Чем меньше депутаты Госдумы будут тратить на себя, тем легче им будет объяснять людям, почему и по другим статьям расходов пришлось затянуть пояса», – сказал он «Ведомостям».
Ассигнования на работу президента России в ближайшие три года будут падать, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. В 2027 г. расходы составят 36,8 млрд руб. и снизятся до 34,5 млрд руб. в 2029 г. Расходы на выплату персоналу запланированы в размере 21,9 млрд руб. в 2027 г., 22,7 млрд руб. в 2028 г. и 23,6 млрд руб. в 2029 г. На закупку товаров, работ и услуг заложено от 13,9 млрд руб. в 2027 г. до 10,9 млрд руб. в 2029 г.
Расходы на работу правительства России в 2027 г. должны составить 13,2 млрд руб., в 2028 г. – 13,6 млрд руб., в 2029 г. – 14 млрд руб. До 90% бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности кабмина, будет направляться на выплаты персоналу, включая премьера, его заместителей и федеральных министров. На закупки товаров, работ и услуг планируется направлять 1,6 млрд руб. ежегодно.
На деятельность уполномоченного по правам человека в ближайшие три года правительство рассчитывает выделять порядка 1,2 млрд руб. ежегодно. Должность омбудсмена с 14 мая 2026 г. занимает бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова. Экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, проработавшая на этом посту два срока с 2016 г., 20 сентября была избрана депутатом Госдумы от «Единой России».
Около 11 млрд руб. до 2029 г. ежегодно из бюджета планируется направлять на работу Счетной палаты. Расходы на содержание Центризбиркома (ЦИК) в 2027 г. будут на 23,8 млрд руб. ниже, чем годом ранее, – 10,2 млрд руб. Это связано с тем, что в 2026 г. проходили выборы депутатов Госдумы. Еще в декабре 2023 г. зампред ЦИК Николай Булаев сообщал, что более 23 млрд руб. пойдет на организацию кампании. В 2029 г. бюджетные ассигнования на деятельность Центризбиркома вырастут более чем в 5 раз – до 54,4 млрд руб. Это связано с выборами президента России, которые должны пройти весной 2030 г. «Ведомости» направили запрос в ЦИК.
В 2023 г. деятельность ЦИК обошлась бюджету в сумму порядка 38 млрд руб. Выборы президента России прошли 17 марта 2024 г.