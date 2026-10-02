Во сколько бюджету обойдется содержание правительства и парламента

В 2028 г. расходы на содержание Госдумы должны вырасти до 17,1 млрд руб., в 2029 г. – до 17,7 млрд руб. Как и в предыдущие годы, основная часть бюджетных средств (более двух третей) будет направляться на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов. В 2027 г. на эти цели заложено 11,2 млрд руб., в 2028 г. – 11,6 млрд руб., в 2029 г. – 12,1 млрд руб. На закупки товаров, работ и услуг для нижней палаты парламента в 2027 г. предусмотрено 2,61 млрд руб., в 2028 и 2029 гг. – по 2,59 млрд руб. Около 2,2 млрд руб. ежегодно планируется направлять на межбюджетные трансферты, около 600 млн руб. – на субсидии бюджетным, автономным учреждениям, аналогичные средства заложены на субсидии некоммерческим организациям (НКО), за исключением госучреждений и госкорпораций.