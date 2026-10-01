Правительство планирует снизить госрасходы на СМИ в 2027 году

Правительство планирует снизить госрасходы на СМИ в 2027 годуЭто решение затронет «Первый канал», Russia Today и ТАСС
В 2027 г. правительство планирует выделить на господдержку СМИ 145,8 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг., который был внесен в Госдуму в среду, 30 сентября. В бюджете 2026–2028 гг. на госфинансирование СМИ в 2026 г. было заложено 148,2 млрд руб., то есть этот показатель снизился примерно на 2%.
В частности, сократить на 4,3% до 30,7 млрд руб. в следующем году планируется госсубсидию АНО «ТВ-Новости» (юрлицо телеканала Russia Today). Более существенно – на 25% до 6 млрд руб. – может снизиться целевая субсидия «Первому каналу». Для холдинга ВГТРК (владеет телеканалами «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», радио «Маяк» и т. д.), напротив, в бюджете заложен небольшой рост финансирования – на 1,4% до 25 млрд руб.
В то же время госфинансирование трансляции программ телевещателей первого мультиплекса («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Пятый канал» и др.) в малых российских городах (с населением менее 100 000 человек) планируется нарастить на 4,7% до 21,6 млрд руб. Почти на столько же – на 4,6% до 15,1 млрд руб. – должна увеличиться аналогичная субсидия и для каналов второго мультиплекса (ТНТ, СТС, «Звезда», «Рен ТВ», «Спас» и др.).
Незначительное сокращение госфинансирования затронуло и крупнейшие российские информагентства. Субсидия МИА «Россия сегодня», согласно проекту бюджета, должна снизиться на 3,6% до 10,8 млрд руб. А субсидия ТАСС – на 4% до 4,8 млрд руб. «Ведомости» направили запрос в Минфин и указанным СМИ.
В 2028–2029 гг. планируется дальнейшее сокращение госрасходов на СМИ. В 2028 г., согласно проекту бюджета, они должны достичь 97,7 млрд руб., а в 2029 г. – 96,8 млрд руб. В бюджете на 2026–2028 гг. госфинансирование деятельности СМИ в 2027 г. закладывалось на уровне 99,9 млрд руб. (сейчас – 145,8 млрд руб.).
В будущем году общие доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они, как ожидается, составят 45,8 трлн, в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 5,5 трлн руб., или 2,2% от запланированного ВВП.