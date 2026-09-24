Эрнст об индустриальной кооперации: «В консерватории надо много чего подправить»Перед участниками рынка остро стоят проблемы стоимости и экспертизы контента, считает гендиректор «Первого канала»
Телевещатели и онлайн-платформы сотрудничают, а не враждуют, но «в консерватории надо много чего подправить». Об этом заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, выступая в четверг, 24 сентября, на сессии «Прокат, телевидение и платформы – кооперация или вражда». Мероприятие проходило в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Взаимодействие телеканалов и видеосервисов похоже на «отношения с пьющим братом», отметил Эрнст: «То есть они нам родные, у нас кооперация, но они разогнали стоимость контента так, что мы до сих пор плачем».
Кроме того, перед участниками рынка остро стоит проблема экспертизы контента, который запускается в производство, добавил гендиректор «Первого канала». Когда площадки предлагают массу того, на что у пользователей нет запроса, им не хочется платить больше не потому, что нет денег или им жалко, а потому, что людям этот контент просто не нужен, пояснил Эрнст. По его словам, сейчас, во время глобальных трансформаций мира, очень важно предлагать аудитории художественный продукт, который «позволяет адаптироваться к этим изменениям». И государству, и частному бизнесу надо уточнять экономическую модель и мотивировки развития российского кино, резюмировал Эрнст: «А нам всем в первую очередь думать о смыслах».
В свою очередь, топ-менеджеры крупнейших российских онлайн-кинотеатров в рамках сессии обсудили изменения в подходах к монетизации контента. Рост платящей аудитории видеосервисов замедляется, отметил гендиректор онлайн-кинотеатра Start Илья Алексеев. Динамика этого показателя и увеличение стоимости подписки «не покрывали и не покрывают» размер затрат на контент и маркетинг, которые несут онлайн-кинотеатры, пояснил он: «Поэтому рынок ищет варианты дополнительной монетизации».
Часть аудитории готова платить за премиальный доступ к контенту, заявил гендиректор «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») Николай Буц. Именно поэтому, по словам топ-менеджера, на российский рынок постепенно возвращается модель EST (аренды отдельного фильма или сериала). После 2022 г. россияне почти перестали покупать фильмы на онлайн-платформах – в первую очередь из-за отсутствия у видеосервисов голливудских новинок, писали ранее «Ведомости». Но в последние годы в кинопрокате сильно увеличилось количество больших фильмов, в первую очередь российских, отметил Буц.
Модель EST принесет дополнительные деньги в рынок, уверен Буц. Например, транзакционные платежи за аренду фильма «Грязные деньги» Гая Ричи и ранний доступ к эпизодам нового сезона сериала «Мажор», по его словам, принесли «Кинопоиску» в этом году «десятки миллионов рублей». Такой способ монетизации полезен и продюсерам, резюмировал Буц: «Только в подписке невозможно бесконечно зарабатывать деньги, которые окупают большие производственные бюджеты».
Качество российского киносериального контента высокое: кажется, что клиент видеосервиса в целом был бы готов платить больше и за подписку, считает гендиректор онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин: «На мой взгляд, ее стоимость должна составлять примерно 600 руб. Возможно, рынок к этому будет подтягиваться».
Start, помимо базовой, развивает партнерскую подписку: в ней доступны проекты Start и «отборный контент с рынка», оформить такую подписку можно во всех ключевых онлайн-кинотеатрах, продолжил Алексеев. Партнерский сегмент растет, есть уверенность, что такая динамика продолжится в ближайшие несколько лет, отметил он. Существует перспектива и в монетизации «дополнительных ценностей» в рамках подписки, согласился Алексеев: «Привычка отдельно покупать единицу контента когда-то была. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем в какой-то степени ее вернуть».
Okko не против развития EST-модели: кажется, что действительно есть пользователи, которые готовы платить, чтобы поскорее посмотреть новый эпизод сериала или увидеть его сразу полностью, отметил генпродюсер онлайн-кинотеатра Okko (входит в подписку «Сберпрайм») Гавриил Гордеев.
Но в целом россияне готовы тратить деньги по большей части на то, что действительно необходимо, резюмировал Гордеев: «А чтобы контент был необходимым, нужно конкурировать в смыслах».