Эрнст об индустриальной кооперации: «В консерватории надо много чего подправить»

Кроме того, перед участниками рынка остро стоит проблема экспертизы контента, который запускается в производство, добавил гендиректор «Первого канала». Когда площадки предлагают массу того, на что у пользователей нет запроса, им не хочется платить больше не потому, что нет денег или им жалко, а потому, что людям этот контент просто не нужен, пояснил Эрнст. По его словам, сейчас, во время глобальных трансформаций мира, очень важно предлагать аудитории художественный продукт, который «позволяет адаптироваться к этим изменениям». И государству, и частному бизнесу надо уточнять экономическую модель и мотивировки развития российского кино, резюмировал Эрнст: «А нам всем в первую очередь думать о смыслах».