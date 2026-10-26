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Володин встретился с Моди на полях форума БРИКС

Анна Виноградова
Пресс-служба ГД РФ
Пресс-служба ГД РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях парламентского форума БРИКС в Нью-Дели. В ходе переговоров он передал индийскому премьеру приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Взаимное доверие – основа дружбы», – заявил Володин. По его словам, Россия и Индия под руководством лидеров двух государств выстроили модель сотрудничества, основанную на взаимном уважении и отсутствии двойных стандартов.

Володин находится в Индии с первым зарубежным рабочим визитом в новом созыве Госдумы. Российская делегация принимает участие в XII Международном парламентском форуме БРИКС, который проходит 26–27 октября. Основная тема мероприятия – «Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития».

25 октября Володин провел переговоры с представителями Уганды, Кубы и Таиланда на полях форума БРИКС. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и межпарламентских связей.

11 сентября Путин и Моди встретились на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. В ходе переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. После встречи они совместно посетили международную промышленную выставку «Иннопром. Индия».

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