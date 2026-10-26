Володин встретился с Моди на полях форума БРИКС

11 сентября Путин и Моди встретились на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. В ходе переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. После встречи они совместно посетили международную промышленную выставку «Иннопром. Индия».