Володин встретился с Моди на полях форума БРИКС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях парламентского форума БРИКС в Нью-Дели. В ходе переговоров он передал индийскому премьеру приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Госдумы.
«Взаимное доверие – основа дружбы», – заявил Володин. По его словам, Россия и Индия под руководством лидеров двух государств выстроили модель сотрудничества, основанную на взаимном уважении и отсутствии двойных стандартов.
Володин находится в Индии с первым зарубежным рабочим визитом в новом созыве Госдумы. Российская делегация принимает участие в XII Международном парламентском форуме БРИКС, который проходит 26–27 октября. Основная тема мероприятия – «Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития».
25 октября Володин провел переговоры с представителями Уганды, Кубы и Таиланда на полях форума БРИКС. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и межпарламентских связей.
11 сентября Путин и Моди встретились на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. В ходе переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. После встречи они совместно посетили международную промышленную выставку «Иннопром. Индия».