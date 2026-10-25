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Володин провел переговоры с представителями Уганды, Кубы и Таиланда

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на полях XII Международного парламентского форума БРИКС провел переговоры с коллегами из Уганды, Кубы и Таиланда. Об этом говорится в сообщении нижней палаты.

Так, на встрече со спикером парламента Уганды Джейкобом Марксонсом Оботом Володин обсудил сотрудничество России со странами Африки, а также взаимодействие на уровне парламентов. Обот отметил глубокие исторические связи России и Уганды и желание укрепить отношения между странами.

В ходе встречи с делегацией национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Кубы Володин указал на важность укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, в том числе в рамках международных организаций. Он также добавил, что граждане должны сами выбирать свое будущее, а отношения между государствами должны выстраиваться на принципах дружбы.

Во время разговора с председателем сената национальной ассамблеи Таиланда Монгкхоном Сурасаттей Володин отметил, что Таиланд является старейшим партнером РФ в Юго-Восточной Азии. Стороны также обсудили развитие диалога на уровне парламентов двух стран.

11 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ежегодного Делового форума БРИКС в Нью-Дели. Он отметил, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, а представительный состав участников саммита подчеркивает растущий интерес к укреплению деловых контактов. Российский лидер также призвал укреплять бизнес-дипломатию на пространстве БРИКС.

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