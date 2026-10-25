Володин провел переговоры с представителями Уганды, Кубы и Таиланда

В ходе встречи с делегацией национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Кубы Володин указал на важность укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, в том числе в рамках международных организаций. Он также добавил, что граждане должны сами выбирать свое будущее, а отношения между государствами должны выстраиваться на принципах дружбы.