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Трамп назвал Норвегию «помойкой» после вручения Нобелевской премии мира не ему

Ксения Наумчик
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Нобелевский комитет не прав, что вручил премию южноафриканскому юристу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, назвав Норвегию «страной-помойкой», передает Newsweek.

«Честно говоря, Норвегия – отстой», – сказал американский лидер на предвыборном митинге в Мичигане.

По информации издания, президента США возмутил выбор лауреата. Он заявил, что награду получила женщина, о которой, по его словам, практически никто не слышал. Трамп также подчеркнул, что не хочет иметь ничего общего с Норвегией и не нуждается в представителях этой страны.

10 октября американский президент посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира, несмотря на свои заслуги. В своем сообщении глава Белого дома заявил, что он урегулировал восемь войн и близок к завершению или урегулированию еще двух. Он также напомнил, что вернул всех израильских заложников, включая последних 28, – и живых, и погибших. Трамп подчеркнул, что освободил и отправил домой сотни заложников из стран по всему миру. Кроме того, американский президент заявил, что выиграл войну в Венесуэле и захватил президента Николаса Мадуро, а также остановил Иран на пути к получению ядерного оружия. По словам Трампа, это далеко не все.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 г. стала южноафриканский юрист и правозащитница Наванетхем «Нави» Пиллэй. Награду присудили за «усилия по укреплению мира и международного права». Пиллэй занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 гг. Ранее она работала судьей Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда.

3 июля Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, в ироничной форме заявил о «номинации» Трампа на Нобелевскую премию мира. Байден отметил, что ни один президент в истории не завершал одну войну так много раз. Он также подчеркнул, что это рекорд, достойный признания Нобелевского комитета.

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