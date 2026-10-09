Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй за защиту международного права
Южноафриканский юрист и правозащитница Наванетхем «Нави» Пиллэй стала лауреатом Нобелевской премии мира 2026 г. Награду присудили за «усилия по укреплению мира и международного права», сообщил Норвежский нобелевский комитет.
В комитете отметили приверженность Пиллэй универсальным правовым принципам на протяжении всей ее карьеры. Ее деятельность началась с защиты Нельсона Манделы и других противников апартеида в ЮАР, а впоследствии продолжилась участием в рассмотрении ключевых международных судебных дел.
По оценке комитета, Пиллэй способствовала привлечению государств и национальных лидеров к ответственности и давала надежду жертвам насилия и конфликтов. На различных должностях она последовательно подчеркивала обязанность государств и отдельных лиц соблюдать верховенство права.
Пиллэй занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 гг. Ранее она работала судьей Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда.
8 октября Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице и поэтессе Энн Карсон. Она известна экспериментальными произведениями, сочетающими поэзию, прозу, эссеистику и античную мифологию. Среди ее наиболее известных работ – «Автобиография красного», «Горько-сладкий эрос» и «Стекло, ирония и Бог».
6 октября Нобелевскую премию по физике получил американский ученый Фрэнсис Хальцен за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения.
5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Карлу Дайсероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за открытия в области оптогенетики, позволяющие управлять активностью нервных клеток с помощью света.