Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй за защиту международного права

В комитете отметили приверженность Пиллэй универсальным правовым принципам на протяжении всей ее карьеры. Ее деятельность началась с защиты Нельсона Манделы и других противников апартеида в ЮАР, а впоследствии продолжилась участием в рассмотрении ключевых международных судебных дел.