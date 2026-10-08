Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Энн Карсон

Карсон 76 лет. Защитила докторскую диссертацию по филологии в 1981 г., занималась переводом и преподаванием в университетах. Одной из знаменитых работ Карсон является «Горько-сладкий эрос», написанная в 1986 г. Эссе представляет собой размышление о противоречивой природе романтической любви – о ее двойственности между удовольствием и несчастьем.