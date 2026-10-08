Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Энн Карсон
Канадская писательница Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе. Решение приняла Шведская королевская академия наук, ее огласил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Карсон 76 лет. Защитила докторскую диссертацию по филологии в 1981 г., занималась переводом и преподаванием в университетах. Одной из знаменитых работ Карсон является «Горько-сладкий эрос», написанная в 1986 г. Эссе представляет собой размышление о противоречивой природе романтической любви – о ее двойственности между удовольствием и несчастьем.
В последующие годы написала ряд эссе и статей, в том числе «Автобиография красного», «Экономика потерянного», «Стекло, ирония и Бог». Карсон определила этимологию слов как отправную точку своего исследования в литературе.
Нобелевским лауреатом по литературе в прошлом году стал венгрский писатель Ласло Краснахоркаи за «убедительное и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса утверждает силу искусства». «Ведомости» писали, что автор известен произведениями, которые преисполнены гротеска и абсурдизма, в частности романами «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления».