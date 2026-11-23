Трамп объявил о запуске проекта «Маршрут Трампа» в Армении
Президент США Дональд Трамп объявил в видеообращении об официальном запуске проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity) в Армении. Об этом сообщило Общественное радио Армении.
Премьер страны Никол Пашинян назвал TRIPP крупнейшим экономическим проектом Армении с момента обретения независимости. По его словам, инициатива реализуется совместно правительствами Армении и США и направлена на развитие региональных транспортных связей и разблокирование транспортных маршрутов. «Мы начинаем работу над крупнейшим экономическим проектом Армении со времен независимости», – заявил премьер-министр.
Армянский премьер также назвал проект инвестицией в безопасность страны. Он считает, что развитие транспортных связей повысит международное значение Армении и заинтересованность других государств в обеспечении ее стабильности.
Трамп в своем видеообращении поздравил Армению с запуском проекта и поблагодарил Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева за сотрудничество. По словам американского лидера, партнерство Вашингтона и Еревана позволит создать новые маршруты для торговли, транспортировки энергоресурсов и пассажирских перевозок.
Президент США также пригласил Пашиняна посетить Белый дом в 2027 г. во время его поездки в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке.
8 августа 2025 г. Армения и Азербайджан подписали рамочное соглашение о мире. Стороны обязались полностью прекратить огонь, соблюдать взаимный суверенитет и возобновить торговые отношения. Соглашение предусматривало «конкретный путь к миру» и решение вопроса транзита между основной территорией Азербайджана и его анклавом – Нахичеванью, который граничит с Турцией. Важным элементом соглашения стало предоставление Арменией США исключительных прав на развитие и долгосрочную застройку транспортного коридора через свою территорию. Коридор получил название «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».