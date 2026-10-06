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МИД РФ: у «маршрута Трампа» в Армении нет параметров и сроков

Татьяна Мозолевская

К проекту «Маршрут Трампа» в Армении пока больше вопросов, чем ответов – ни один из его целевых показателей не обнародован. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью «РИА Новости».

«По проекту "Дороги Трампа" в Сюнике, который во многом копирует то, что было наработано в прошлые годы при содействии России, пока больше вопросов, чем ответов», – сказал дипломат.

По его словам, пока не раскрыты параметры и сроки строительства и использования соответствующей инфраструктуры, а также прогнозируемый объем грузопотока.

При этом Калугин заявил, что Россия продолжит работу с Азербайджаном по развитию западного ответвления международного транспортного коридора «Север – Юг», который проходит из России вдоль Каспийского моря через Азербайджан и Иран. По его словам, значение этого проекта выходит за рамки российско-азербайджанской повестки.

1 октября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что контроль США над «маршрутом Трампа» может привести к появлению в стране американских частных военных компаний.

О том что Ереван ведет переговоры с США о предоставлении долгосрочной аренды для строительства регионального инфраструктурного коридора, говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году. Вашингтон получил эксклюзивное право на разработку проекта еще в августе 2025 г. после саммита лидеров Армении и Азербайджана. Российская сторона тогда заявила, что поддерживает Армению в планах создания «Маршрута Трампа».

24 августа 2026 г. Пашинян сообщил, что железную дорогу в рамках проекта «Маршрут Трампа» планируется построить вдоль всей южной границы Армении и связать с Россией.

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