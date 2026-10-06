МИД РФ: у «маршрута Трампа» в Армении нет параметров и сроков

О том что Ереван ведет переговоры с США о предоставлении долгосрочной аренды для строительства регионального инфраструктурного коридора, говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году. Вашингтон получил эксклюзивное право на разработку проекта еще в августе 2025 г. после саммита лидеров Армении и Азербайджана. Российская сторона тогда заявила, что поддерживает Армению в планах создания «Маршрута Трампа».