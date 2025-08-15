Газета
Главная / Политика /

Оверчук: Россия поддерживает Армению в планах создания «маршрута Трампа»

Ведомости

Россия готова поддержать Армению в реализации планов по созданию транспортного коридора с Азербайджаном, известного как «маршрут Трампа», если Ереван сочтет это необходимым. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем», – отметил Оверчук (цитата по ТАСС).

Что на практике означает мирная декларация между Арменией и Азербайджаном

Политика / Международные новости

Он добавил, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне может обеспечить Армении большие гарантии безопасности. «Мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе», – пояснил вице-премьер. По его словам, реализация проекта «целиком и полностью отвечает» интересам России.

Оверчук сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Ереван, где этот вопрос, среди прочего, может быть обсужден с армянской стороной.

В Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали мирный договор при участии главы Белого дома Дональда Трампа. Отдельным пунктом в договоре значится создание транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении вдоль армяно-иранской границы.

