Трамп назвал свое турне по Азии одним из самых успешных визитов в истории США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его турне по Азии было одним из самых успешных в истории США. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме.
«Прошлой ночью мы вернулись домой после одного из самых успешных президентских визитов в Азию в американской истории. Думаю, возможно, не только в Азию, но и вообще куда-либо», – сказал он.
Он отметил, что за четыре дня встретился с более чем 20 лидерами государств, заключил два торговых соглашения, при этом еще 10 соглашений будут подписаны в ближайшее время. По словам Трампа, он также принял участие в четырех саммитах и «вновь подтвердил союзнические отношения США со странами всего региона и способствовал укреплению мира и безопасности во всем мире».
19 ноября Трамп охарактеризовал свою поездку на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне как важную и замечательную. Он также оценил свой визит в КНР на 12 баллов из 10, подчеркнув, что между странами «были выстроены фантастические отношения».
В тот же день по итогам трехсторонних переговоров Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Белый дом опубликовал совместную декларацию лидеров государств, в которой говорится о том, что стороны договорились вести диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия. Также Россия, КНР и США выразили намерение реформировать ООН и увеличить производство и поставки нефтепродуктов.