Он отметил, что за четыре дня встретился с более чем 20 лидерами государств, заключил два торговых соглашения, при этом еще 10 соглашений будут подписаны в ближайшее время. По словам Трампа, он также принял участие в четырех саммитах и «вновь подтвердил союзнические отношения США со странами всего региона и способствовал укреплению мира и безопасности во всем мире».