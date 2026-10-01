Совбез допустил появление ЧВК и разведки США в Армении из-за «маршрута Трампа»
Контроль США над «маршрутом Трампа» в Армении может привести к появлению в стране американских частных военных компаний, разведывательной и другой инфраструктуры. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, передает ТАСС.
По его словам, американо-армянская компания, которая будет отвечать за безопасность маршрута, получит соответствующие полномочия на всем протяжении дороги. При этом армянская сторона сохранит функции пограничного и таможенного контроля.
Замсекретаря СБ РФ считает, что такое развитие событий может поставить под вопрос безопасность самого маршрута и перевозок по нему. Он отметил близость предполагаемой инфраструктуры к границе Армении с Ираном.
О том что Ереван ведет переговоры с США о предоставлении долгосрочной аренды для строительства регионального инфраструктурного коридора, известного как «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году. Вашингтон получил эксклюзивное право на разработку проекта еще в августе 2025 г., после саммита лидеров Армении и Азербайджана.
Российская сторона тогда заявила, что поддерживает Армению в планах создания «Маршрута Трампа».
24 августа 2026 г. Пашинян сообщил, что железную дорогу в рамках проекта «Маршрут Трампа» планируется построить вдоль всей южной границы Армении и связать с Россией.