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Совбез допустил появление ЧВК и разведки США в Армении из-за «маршрута Трампа»

Ксения Наумчик
Александр Патрин / ТАСС
Александр Патрин / ТАСС

Контроль США над «маршрутом Трампа» в Армении может привести к появлению в стране американских частных военных компаний, разведывательной и другой инфраструктуры. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, передает ТАСС.

По его словам, американо-армянская компания, которая будет отвечать за безопасность маршрута, получит соответствующие полномочия на всем протяжении дороги. При этом армянская сторона сохранит функции пограничного и таможенного контроля.

Замсекретаря СБ РФ считает, что такое развитие событий может поставить под вопрос безопасность самого маршрута и перевозок по нему. Он отметил близость предполагаемой инфраструктуры к границе Армении с Ираном.

О том что Ереван ведет переговоры с США о предоставлении долгосрочной аренды для строительства регионального инфраструктурного коридора, известного как «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году. Вашингтон получил эксклюзивное право на разработку проекта еще в августе 2025 г., после саммита лидеров Армении и Азербайджана.

Российская сторона тогда заявила, что поддерживает Армению в планах создания «Маршрута Трампа».

24 августа 2026 г. Пашинян сообщил, что железную дорогу в рамках проекта «Маршрут Трампа» планируется построить вдоль всей южной границы Армении и связать с Россией.

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