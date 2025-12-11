Какова вероятность открытия «маршрута Трампа» на Кавказе

Какова вероятность открытия «маршрута Трампа» на КавказеОчередной миротворческий проект США развивается неспешно
В Армении будет зарегистрирована совместная армяно-американская компания TRIPP Company для реализации транспортного проекта «маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), предложенного в августе президентом США Дональдом Трампом. Об этом вечером 9 декабря заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в Германии на панели Немецкого общества внешней политики, выступление приводит его пресс-служба. Практическая реализация и строительство маршрута начнется во второй половине 2026 г., добавил он.
По словам Пашиняна, совместная армяно-американская компания получит право развивать необходимую инфраструктуру для железнодорожных, автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также оптоволоконных кабелей. Проект TRIPP может стать важной составной частью Среднего коридора (международный коридор в рамках китайского проекта «Пояс – путь», соединяющий Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ). Выступление армянского премьера произошло в рамках его официального визита в Германию, где он по итогам переговоров с немецким канцлером Фридрихом Мерцем подписал документ о стратегическом партнерстве двух государств.
Ранее Пашинян допустил начало реализации «маршрута Трампа» ко второй половине 2026 г. во время его выступления перед депутатами армянского парламента в ноябре. В том же месяце заместитель госсекретаря США Элисон Хукер на встрече с Пашиняном в Ереване объявила о запуске двусторонних рабочих групп под руководством заместителя помощника американского госсекретаря Сонаты Коултера для реализации этого проекта.
Решение о «маршруте Трампа» было принято 8 августа в ходе трехстороннего саммита в Вашингтоне президентов Армении, Азербайджана и США, по итогам которого стороны подписали трехстороннюю декларацию из семи пунктов. В тот же день азербайджанский президент Ильхам Алиев и Пашинян согласовали текст будущего мирного договора (он не подписан). Во время пресс-конференции по итогам встречи глава Белого дома Трамп заявил, что партнерство Еревана и Вашингтона по этому проекту может продлиться до 99 лет.
Правда, в конце того же месяца министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг сообщение Трампа об аренде США на 99 лет армянской территории вдоль маршрута. По его словам, сроки и технические параметры проекта сторонам еще предстоит согласовать. Как бы там ни было, глава бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Брендан Ханрахан в сентябре сообщил о намерении американских властей выделить Армении первый транш «для осуществления масштабного логистического проекта» на юге страны в размере $145 млн.
Транспортный проект американского президента на Южном Кавказе, скорее всего, будет реализован в указанный срок согласно графику, считает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Армяно-американские обсуждения относительно конфигурации, вопросов собственности и ответственности, а также финансирования – позитивный для этого сигнал, говорит эксперт: «Видимо, наметился прогресс. На самом деле в этом вопросе минимум противоречий у заинтересованных сторон: в запуске регионального маршрута позитивно настроены как руководство Армении и Азербайджана, так и американские компании, заинтересованные в новых рынках».
Притчин обратил внимание на отсутствие информации относительно финансовой стороны проекта. Пока, отмечает эксперт, не известно, какая сторона будет осуществлять его финансирование. «На азербайджанском участке дороги все просто: там строительные работы почти завершены за свой счет. По последним данным, в Армении пока только собираются строить станцию для осуществления впоследствии необходимых трансграничных процедур», – добавил политолог. При этом армянский политолог Грант Микаэлян не исключил вероятность срыва запуска проекта Трампа на Южном Кавказе. С одной стороны, реализации американской инициативы не желает армянская оппозиция, которая опасается потери Арменией суверенитета.
С другой – против этого проекта на самом деле еще и власти Азербайджана и Турции, продолжает эксперт. По его мнению, азербайджанский президент Ильхам Алиев согласился подписать трехстороннюю декларацию лишь для того, чтобы вывести страну из дипломатической изоляции после 2022 г. и восстановить ее легитимность на международной арене. «Баку и Анкара хотят получить беспрепятственный доступ к так называемому Зангезурскому коридору, где не будет других внешних промежуточных игроков. Поэтому они сначала выдавили из потенциального участия в проекте Россию, а теперь будут пытаться убрать еще и США, чтобы снова сменить формат в выгодном для себя ключе. При этом восстановление инфраструктуры в любом случае будет происходить», – сказал Микаэлян.
По мнению Микаэляна, на время строительных работ на «маршруте Трампа» другие закрытые в начале 1990-х коммуникации Армении с Азербайджаном и Турцией из-за первой карабахской останутся закрытыми. Невзирая на миролюбивые заверения, Баку и Анкара не заинтересованы в открытии границ со своим соседом, так как они хотят превратить Армению в нефункциональное государство, чтобы затем не учитывать его в региональном раскладе, уверен политолог.
В конце октября в Армению впервые за 35 лет поступил груз из Казахстана через территорию Азербайджана. Но несмотря на прорыв транспортной блокады, граждане двух кавказских республик до сих пор не могут пересекать армяно-азербайджанскую границу.
Как полагает Микаэлян, вероятность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном минимальна из-за постоянно выдвигаемых Баку новых предварительных условий. «Подписанный в Вашингтоне документ закладывает возможность срыва мирного процесса азербайджанской стороной, поскольку он не накладывает на нее никаких обязательств. Похожей логики следовал текст трехстороннего заявления 2020 г., которое завершило вторую карабахскую войну. К сожалению, на данный момент мирная повестка пока не сформировалась», – говорит эксперт.
Притчин предположил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть заключен только после смены армянской конституции, где упоминается пункт о воссоединении Армении с Нагорным Карабахом. А это, по его словам, произойдет лишь после выборов летом 2026 г.