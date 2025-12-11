Какова вероятность открытия «маршрута Трампа» на Кавказе

С другой – против этого проекта на самом деле еще и власти Азербайджана и Турции, продолжает эксперт. По его мнению, азербайджанский президент Ильхам Алиев согласился подписать трехстороннюю декларацию лишь для того, чтобы вывести страну из дипломатической изоляции после 2022 г. и восстановить ее легитимность на международной арене. «Баку и Анкара хотят получить беспрепятственный доступ к так называемому Зангезурскому коридору, где не будет других внешних промежуточных игроков. Поэтому они сначала выдавили из потенциального участия в проекте Россию, а теперь будут пытаться убрать еще и США, чтобы снова сменить формат в выгодном для себя ключе. При этом восстановление инфраструктуры в любом случае будет происходить», – сказал Микаэлян.