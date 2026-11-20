Трамп назвал РФ, Китай и США самыми могущественными странами мира
РФ, США и Китай являются тремя наиболее могущественными государствами мира, особенно в технологической сфере. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам своего азиатского турне.
«В этом плане мы с огромным отрывом сильнейшие в мире. У нас, безусловно, есть сила, мы самые могущественные», – сказал Трамп.
Американский лидер также высоко оценил итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По его словам, во время встречи между участниками возникла «невероятная энергетика», а само общение было «фантастическим». Свои отношения с Путиным президент США также назвал фантастическими.
Кроме того, Трамп охарактеризовал свою поездку по Азии как одну из самых успешных в истории США. Он сообщил, что за четыре дня провел встречи с более чем 20 главами государств и принял участие в четырех саммитах.
По итогам турне Вашингтон заключил два торговых соглашения, еще 10 планируется подписать в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что в ходе поездки он «вновь подтвердил союзнические отношения США со странами всего региона и способствовал укреплению мира и безопасности во всем мире».