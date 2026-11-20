За день над российскими регионами сбили девять беспилотников
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, а также над Ставропольским краем.
В ночь на 20 ноября силы ПВО уничтожили 310 БПЛА над российскими территориями. За неделю силы ПВО ликвидировали 6808 украинских беспилотников.
20 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате атак дронов за сутки погибли два человека, еще пять человек пострадали. На дороге Луганск – Счастье удар по грузовику с продуктами привел к гибели водителя и экспедитора. Еще четыре человека пострадали при атаках на автомобили в Новопсковском, Белокуракинском и Лутугинском муниципальных округах, а также в Троицком округе. При ударе по остановке общественного транспорта в Краснодонском округе была ранена 38-летняя женщина. Всего над регионом было уничтожено около 60 БПЛА.