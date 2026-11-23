6 ноября правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 декабря 2026 г. по 31 мая 2027 г. Общий объем квоты составит более 18,8 млн т, в том числе свыше 11,3 млн т азотных и более 7,5 млн т сложных удобрений. Ограничения направлены на обеспечение потребностей российских аграриев и производителей комбикормов.