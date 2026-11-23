ФАС: предельные цены на удобрения остаются на уровне 2022 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ноябре согласовала торгово-сбытовые политики крупнейших производителей минеральных удобрений. Предельные цены на продукцию сохраняются на уровне сентября 2022 г., сообщило ведомство.
Производители добровольно зафиксировали предельные цены на удобрения в 2021 г. в соответствии с рекомендациями ФАС. Последняя индексация прошла в сентябре 2022 г., после чего в 2023–2026 гг. предельные цены не индексировались.
Согласование торгово-сбытовых политик связано с продлением ограничений на экспорт удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В связи с этим производители должны были направить соответствующие документы в ФАС. Служба подготовила для компаний методические рекомендации по их разработке, включающие формулу ценообразования на минеральные удобрения.
6 ноября правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 декабря 2026 г. по 31 мая 2027 г. Общий объем квоты составит более 18,8 млн т, в том числе свыше 11,3 млн т азотных и более 7,5 млн т сложных удобрений. Ограничения направлены на обеспечение потребностей российских аграриев и производителей комбикормов.